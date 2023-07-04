Сатановский объяснил, как вступление Ирана в ШОС ускорит дедолларизацию

4 июля на саммите ШОС в организацию в качестве полноправного государства-члена вступил Иран, который ранее был наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на саммите о необходимости противостоять гегемонии западного мира — в политике и доллара — в экономике, а президент России Влад⁹имир Путин рассказал о видимых результатах такого противодействия.

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Ответ на гегемонию доллара

Иран стал девятым государством ШОС, и теперь в организацию, основанную в 2001 году, входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Кроме того, статус наблюдателя имеют Белоруссия, Монголия и Афганистан, а статус партнеров по диалогу — Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Иран вышел с просьбой к ШОС о получении полноправного членства в 2021 году.

Саммит ШОС созывается раз в год, но в рамках организации работают такие постоянно действующие структуры, как совет глав государств, совет глав правительств, совет министров иностранных дел, межбанковское объединение, секретариат, антитеррористическая структура ШОС и другие.

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«Полное членство в этой важной организации обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше», — заявил президент Ирана Эбрахим Раиси во время саммита. Он также подчеркнул: «Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами».

Как сказал «Эксперту» ученый-востоковед, экономист и политолог Евгений Сатановский, Иран — это страна, которая уже на протяжении многих лет подвергается еще более жестким западным санкциям, чем Россия, и его опыт противостояния важно изучить.

«Грабить Иран начали намного раньше, чем нас, останавливая все платежи и конфискуя их резервы. Иран долго сопротивлялся, и мы можем перенимать его опыт, но в одиночку против «коллективного Запада» Ирану было уже не выстоять, поэтому он попросился в ШОС, - говорит Сатановский. - Теперь Иран не один, его вступление в организацию поможет укрепить недолларовый обмен во внешней торговле. Когда ограблению подвергался только Иран — на это мало кто обращал внимание в мире, но после ареста российских активов очень многим стало ясно, что дедолларизация - явление правильное и важное».

Говоря о дедолларизации в России, Владимир Путин на саммите ШОС привел такие данные: более 80 процентов коммерческих сделок между Россией и КНР осуществляется в рублях и юанях. Доля же российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 2022 году превысила 40 процентов. При этом торговля России с государствами-членами объединения в прошлом году увеличилась более чем на треть, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов. А за январь-апрель нынешнего года прибавила еще 35 процентов.

Зачем России ШОС

По мнению Евгения Сатановского, вступление Ирана поможет укрепить клуб государств, которые не хотят зависеть от Запада, при этом востоковед считает ШОС⁹ прокитайской организацией.

«Исходя из названия видно, что ШОС — это структура, которая в первую очередь соответствует стратегическим долгосрочным интересам Китая и его планам, таким, как "Один пояс-один путь ", и к организации присоединяются те государства, которым выгодно участвовать в таких проектах. Члены ШОС имеют возможность больше торговать, не оглядываясь на США, ЕС и такие прозападные структуры, как G-7. В этом смысле ШОС лучше всего работает на страны, которые имеют проблемы с Западом, а теперь это — и Россия», — говорит ученый.

В ШОС Россия выступает соучредителем. Роль этого объединения для Москвы начала расти именно в последние годы. Особенно заметно это стало после введения масштабных западных санкций в 2022 году.

О чем сказал Путин

В своем выступлении на саммите Владимир Путин упомянул попытку вооруженного мятежа в России: «Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим».

Путин отметил, что ШОС твердо стремится к «формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка, основанного на международном праве, на общепризнанных принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств».

По словам президента России, именно благодаря такой конструктивной основе ШОС играет все более весомую роль в международных делах, вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, обеспечение устойчивого экономического роста государств-участников, упрочение связей между народами.

Особенное внимание на втором саммите подряд президент России уделил развитию спорта.

«Хотел бы отметить заинтересованную реакцию на выдвинутые Россией год назад идеи о развитии спортивного сотрудничества в рамках ШОС, о проведении спортивных мероприятий под эгидой организации — сказал Путин. — Пользуясь случаем, приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город — Екатеринбург, где в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ».

Кроме того, президент России напомнил, что с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи состоится Всемирный фестиваль молодежи. «Ожидается участие свыше 20 тысяч представителей из более 180 стран», — сказал Путин.