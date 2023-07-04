Старый центр для новой экономики

Реконструкция исторических центров городов — животрепещущая и комплексная проблема. В реальной практике российские города встают перед развилкой: восстанавливать «старые территории» или строить новое.

Аргументы в пользу развития «старых» территорий известны. Современные подходы к городскому развитию сходятся на важности обеспечения плотной застройки, в противовес расползанию, и разнообразной среды. Преимущества — насыщенность услугами, более высокое качество жизни, транспортная доступность. Плюс к тому, историческая среда — это прямой и косвенный драйвер бизнеса: наследие привлекает туристов и горожан, дает среду для развития малого и креативного бизнеса и культуры.

Позиция оппонентов первой концепции тоже по-своему логична и соответствует реальности городской экономики в России: реконструкция центра, включающая в себя реставрацию объектов наследия, строительство нового жилья в соразмерном масштабе, переобустройство общественных пространств — дело затратное, требующее квалифицированной и кропотливой работы. Если объекты наследия находятся в неудовлетворительном состоянии, то их реставрация в расчете на квадратный метр в разы дороже возведения новых зданий. Освоение новых районов, напротив, позволяет с понятным уровнем затрат и отработанными финансово-экономическими механизмами строить большие объемы новой недвижимости и инфраструктуры, не ограничивая себя сложностями работы в уже сложившейся среде.

Какими могли бы быть решения и компромиссы, которые позволили бы «развязать» этот узел противоречий?

Часть этих решений уже работает и реализуется. В последние годы активизировалась работа по разработке и внедрению мастер-планов городов, в частности Дербента, Астрахани, городов Дальнего Востока. Помимо градостроительных решений эти документы включают экономические стратегии с горизонтом 10-15 лет, которые нацелены на развитие перспективных городских отраслей, в том числе туризма и креативных индустрий, процветание которых напрямую связно с реализацией потенциала исторических центров. Предлагаемые решения включают как реставрацию и вовлечение в оборот объектов наследия и среды, так и создание в исторических центрах новых объектов притяжения — парков, музеев, пешеходных пространств. Мастер-планы включают и механизмы финансирования запланированных изменений.

Регенерация исторического центра не обязательно должна начинаться с комплексных проектов. В российской и мировой практике есть и вполне результативные специализированные проекты. Например, строительство современной транспортной инфраструктуры — легкого метро или трамвая — само по себе оказывает мощное воздействие на городскую экономику: в мире есть прецеденты, когда стоимость недвижимости вблизи только проектирующихся линий вырастала на десятки процентов. Есть и общегородские эффекты — развитие общественного транспорта позволяет разгрузить дороги, улучшить связность, создать более дружелюбную среду. Недавно запущена масштабная программа обновления электротранспорта в российских городах, первые средства получил Нижний Новгород — более 400 млн руб. поступили от ВЭБ.РФ и других источников.

Другой пример целенаправленного проекта — конкурс малых и исторических городов: работающий и относительно экономный механизм улучшения городской среды в городах России. В 2023 году конкурс проводится уже в восьмой раз, на него подано без малого 400 заявок. Реализуемые изменения не носят комплексного характера, это точечные улучшения, но обновление знаковых для горожан мест укрепляет идентичность, создает новое качество жизни и повышает туристическую привлекательность. Наконец, в ряде городов действуют программы, направленные на вовлечение наследия в хозяйственный оборот усилиями частного бизнеса — «Рубль за метр». При их разной результативности они, тем не менее, обеспечивают реставрацию объектов и их вовлечение в городскую экономику на десятилетия вперед.

Какие возможны шаги для того, чтобы реконструкция центров российских городов стала более распространенной практикой?

Сегодня уже существует широкий спектр инструментов развития разного уровня, включая национальные проекты, госпрограммы (такие как «Развитие культуры и туризма»), инициативы институтов развития. Координация усилий разных стейкхолдеров и уровней именно с акцентом на работу с исторической средой может быть оправданной мерой с точки зрения создания «единого окна», где бизнес — не обязательно крупный — и городские администрации могли бы получить специализированные рекомендации, инвестиционные ресурсы, и регуляторную поддержку, особенно важную в работе с наследием.

Более активное вовлечение компаний новых городских отраслей в регенерацию городских центров создает много преимуществ. Мировой — в первую очередь европейский — опыт, дает спектр такого рода решений. В частности, в болгарском Пловдиве — европейской столице культуры 2019 г., самом старом постоянно населенном городе континента — для реконструкции исторического центра была запущена программа «Креативный район Капана», в рамках которой мэрия вложила средства в благоустройство района и пригласила компании креативных индустрий договориться с собственниками помещений об аренде пространств, субсидируя первый год аренды. Такого рода механизмы экономнее масштабных проектов реконструкции, практически моментально становятся драйвером новой городской экономики и закладывают хорошую основу для продолжения регенерации исторических центров.

