Столтенберг будет занимать пост генсека НАТО еще год

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что останется на этой должности до октября следующего года.

«Честь для меня — решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — написал Столтенберг на своей странице в соцсети.

Йенс Столтенберг занимает пост генсека Североатлантического альянса с октября 2014 года; он должен был покинуть его в октябре прошлого года, однако члены блока решили продлить полномочия Столтенберга до осени 2023-го.

В числе возможных преемников Йенса Столтенберга в СМИ фигурировали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.