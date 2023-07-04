Tesla и BYD побили рекорды по продажам

По предварительным данным, во втором квартале 2023 года Tesla Inc. и BYD Co. установили рекорды по продажам электромобилей и еще больше упрочили свое лидирующее положение в этом секторе автопрома. Tesla, сообщает Bloomberg, продала в апреле-июне 466140 электромобилей, а ведущий китайский автопроизводитель продал 700244 электромобилей и так называемых подключаемых гибридных автомобилей (PHEV), т.е. автомобилей, оснащенных как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем, работающим от энергии аккумуляторной батареи. Что касается «чистых» электромобилей, то их китайская компания продала 352163.

Акции Tesla вскоре после начала торгов выросли на 6,8%, а за шесть месяцев 2023 года они подорожали более чем вдвое, что позволило Илону Маску вновь стать самым богатым человеком планеты с состоянием в 247 млрд долларов. В этом году он стал богаче на 110 млрд долларов!