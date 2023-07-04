Tesla и BYD побили рекорды по продажам

По предварительным данным, во втором квартале 2023 года Tesla Inc. и BYD Co. установили рекорды по продажам электромобилей и еще больше упрочили свое лидирующее положение в этом секторе автопрома. Tesla, сообщает Bloomberg, продала в апреле-июне 466140 электромобилей, а ведущий китайский автопроизводитель продал 700244 электромобилей и так называемых подключаемых гибридных автомобилей (PHEV), т.е. автомобилей, оснащенных как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем, работающим от энергии аккумуляторной батареи. Что касается «чистых» электромобилей, то их китайская компания продала 352163.
Акции Tesla вскоре после начала торгов выросли на 6,8%, а за шесть месяцев 2023 года они подорожали более чем вдвое, что позволило Илону Маску вновь стать самым богатым человеком планеты с состоянием в 247 млрд долларов. В этом году он стал богаче на 110 млрд долларов!
Стоимость акций BYD к концу торгов на бирже в Гонконге поднялась на 4,5%. Общие продажи компании из Шэньчжэня выросли в годовом выражении еще больше, чем у главного конкурента – на 98% и 83% соответственно!
Установили личные рекорды и китайские автопроизводители поменьше. Например, Li Auto Inc. Отличилась рекордом по продажам за месяц – 32575.
Превзошел ожидания экономистов во втором квартале еще один известный автопроизводитель - Rivian Automotive Inc.
Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали Tesla квартальные продажи на уровне 448350 машин. По сравнению со вторым кварталом 2022 года продажи выросли на 83%. Кстати, компания Илона Маска собрала в апреле-июне на 13560 электромобилей больше, чем продала. В первом квартале разница между произведенными и реализованными авто составила 18 тыс. Снижение этой разницы, кстати, свидетельствует, по мнению экспертов, о том, что дела в Tesla улучшаются.
Кроме роста спроса на электромобили и неоднократного снижения цен, рекордным продажам Tesla способствовали и ряд новых предложений, явно заинтересовавших покупателей. Маск, например, предлагает американским покупателям три месяца бесплатной быстрой зарядки, а китайским – связанные со страховкой субсидии. Кстати, специалисты прогнозируют, что снижения цен продлятся до конца года.
В США лидерству Tesla на рынке электромобилей никто не угрожает, чего не скажешь о глобальном рынке, где число конкурентов растет. Маску явно пора выпускать новую модель. Напомним, последняя - Model Y дебютировала в 2020 году.