Украина отключила Днепровскую линию электропередачи, которая снабжает электричеством Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, 750-я Днепровская линию была отключена в ночь на 4 июля, передаёт РИА Новости.

Как напомнил Карчаа, МАГАТЭ объявило о подключении резервной линии электроснабжения 330 кВ только накануне. По его мнению, это решение является «значимым фактором», так как новая линия может обеспечивать резервное энергообеспечение блоков. До этого, в случае отключения Днепровской линии 750 кВ, станцию приходилось питать от дизель-генераторов.

В свою очередь в пресс-служба ЗАЭС подчеркнула, что питание собственных нужд станции перешло на резервные трансформаторы.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории ЗАЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме и соответствует естественному природному фону», – говорится завили в пресс-службе Запорожской АЭС.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению журналистов издания InfoBRICS, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы собирается взорвать Запорожскую АЭС, могут оказаться прикрытием планов ВСУ организовать на ней теракт.

