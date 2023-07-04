Увертюры. Вагнер. Бетховен. Моцарт

Прозвучат знаменитые инструментальные вступления к известным операм и опереттам, ставшие настоящими хитами классической музыки и часто исполняемые самостоятельно. Среди них — «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Сила судьбы» Верди, «Кармен» Бизе, «Сорока-воровка» Россини, «Тристан и Изольда» Вагнера, «Норма» Беллини, «Летучая мышь» Штрауса и другие композиции. Зрители также смогут услышать выдающуюся увертюру «Кориолан» Людвига ван Бетховена, наполненную особым героическим накалом и ставшую популярной еще при жизни гениального композитора. За дирижерский пульт этим вечером встанет один из самых востребованных молодых российских дирижеров Денис Власенко.

Денис Власенко — из самых ярких молодых российских дирижеров. Окончив Хоровое училище имени А. В. Свешникова и Академию хорового искусства имени В. С. Попова, он получил образование как оперно-симфонический дирижер в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях. В 2010 году выиграл конкурс среди дирижеров в Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Неоднократно сотрудничал со многими российскими и зарубежными коллективами и выступал с мировыми звездами классической сцены. С января 2022 года маэстро Власенко — художественный руководитель и главный дирижер Государственного Академического Большого Театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте (Узбекистан).

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» — первый и единственный московский большой симфонический оркестр за всю многовековую историю столицы. Это один из лучших и наиболее востребованных оркестров России, с огромным успехом выступающий в крупнейших концертных залах на родине и за рубежом. У оркестра очень насыщенный концертный график, более 100 концертов в сезон, которые проходят в таких залах, как Большой зал консерватории, Концертный зал им. Чайковского, Государственный Кремлевский Дворец, Крокус Сити Холл, Светлановский зал ММДМ и другие площадки. Оркестр ведет разностороннюю просветительскую деятельность, активно развивает отечественную музыкальную культуру, осуществляет масштабные инновационные проекты. В репертуаре оркестра русская и зарубежная классика, сочинения современных композиторов, произведения различных жанров. С сентября 2018 года главным дирижёром оркестра «Русская филармония» стал прославленный итальянский дирижер Фабио Мастранджело.

Организатор концерта – концертное агентство Moscow Nights, одно из ведущих агентств России в области искусства и классической музыки. Компания организует выступления ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах страны и мира.