В Госдуме сообщили, что производство на бывшем заводе Volvo в РФ возобновит компания из КНР

Производство на бывших заводах Volkswagen и Volvo в Калужской области возобновит производитель из Китая.

Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Скляр, передает ТАСС.

«На завод Volvo есть предложение китайской компании по производству грузовиков», — сказал он.

Также Скляр заявил, что бывшее предприятие Volkswagen, расположенное в том же регионе, запустят в этом году. «Уже модели обозначены, ведется подготовительная работы, заходит китайская компания, которая является партнером Volkswagen», — уточнил парламентарий.

Он пояснил, что производство начнут именно китайские партнеры, поскольку у них имеется «опыт использования технологий и конструкций, которыми располагает Volvo».

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что сменивший владельца завод Volkswagen может заработать с новым партнером до конца текущего года. «Фольксваген груп рус», в которую входит калужский актив, объявил о смене названия на ООО «АГР»/AGR Automotive Group; компания сохраняет присутствие на российском рынке, но ей предстоит полномасштабный ребрендинг.

В сентябре прошлого года стало известно, что Volvo Group прорабатывает варианты сокращения бизнеса в РФ, в том числе частичную продажу.