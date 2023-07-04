В Кремле прокомментировали атаку украинских БПЛА на Москву

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами прокомментировал атаку украинских БПЛА на Москву.

По словам представителя Кремля, все вражеские дроны были уничтожены или нейтрализованы, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Кремль, конечно же, не может давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений.

«Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт», – сказал пресс-секретаря российского лидера, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что удалось повысить уровень защищённости российской столицы.

Как ранее писал «Эксперт», утром 4 июля Минобороны сообщило о пяти сбитых в Москве и Подмосковье украинских БПЛА.

