В МИД РФ прокомментировали очередную попытку киевского режима атаковать Москву дронами

Попытка атаки украинских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры является очередным террористическим актом со стороны Киева.

Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий кстати и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма», — подчеркнула она.

Захарова призвала мировое сообщество «осознать», что США, Великобритания и Франция, которые являются постоянными членами Совбеза ООН, «финансируют террористический режим».

Ранее стало известно, что Новую Москву и Подмосковье 4 июля атаковали несколько беспилотных летательных аппаратов, все они обнаружены и сбиты ПВО. Пострадавших и разрушений в результате инцидентов нет. В целях безопасности часть рейсов в столичный аэропорт Внуково была перенаправлена в другие воздушные гавани.