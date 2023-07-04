Вопрос о передаче Украине американских истребителей F-16 не будет решен в ближайшей перспективе.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, передает «Интерфакс».

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Бауэр подчеркнул, что обучение пилотов и специалистов для обслуживания самолетов не будет доступно до завершения украинского контрнаступления.

По словам представителя ВС ВСУ Юрий Игната, Киев не желает давить на своих союзников в этом вопросе, поскольку зависит от поддержки Запада, отмечает агентство.

В конце мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Запад рассчитывает в скором времени начать подготовку летчиков ВСУ для использования F-16. Ллойд уточнил, что европейскую коалицию, которая будет координировать обучение украинских пилотов, возглавят Дания и Нидерланды. Вскоре после этого Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты могут в ближайшем будущем отправиться на обучение за рубеж.

В Москве неоднократно указывали на то, что накачивание Украины западным оружием будет иметь негативный эффект, затягивая конфликт; в Кремле заверяют, что все цели спецоперации будут достигнуты.