В США Зеленскому предрекли серьёзные проблемы после завершения СВО

После завершения специальной военной операции (СВО) президент Украины Владимир Зеленский столкнётся с серьезными проблемами из-за попытки удержаться во власти.

Об этом говорится статье американского журнала Foreign Affairs. Как предполагают авторы публикации, на Украине из-за Зеленского может случиться раскол.

«У Зеленского и его ближайшего окружения может возникнуть соблазн защитить своё руководство, накапливая власть для себя, – пишут журналисты».

При этом они считают, это случится, даже если первоначальной целью Зеленского будет только проведение реформ или восстановление страны». Кроме того, отмечается, что глава киевского режима столкнётся с серьёзными проблемами, которые приведут к ослаблению Украины.

На Украине начнётся раскол, угнетение и внутренний конфликт. Движение может получить новую поддержку и подтолкнуть к ужесточению взглядов на украинскую идентичность», – пишет Foreign Affairs.

Как ранее писал «Эксперт», бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор сообщил Зеленскому пугающие новости. По его мнению, провальное контрнаступление ВСУ приведёт к разгрому оставшихся украинских сил и последующим новым территориальным потерям.

