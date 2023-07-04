Владимир Ефимов: право редевелопмента части промзоны «Выхино» и участка на Пресненском валу выставят на торги

Власти Москвы в июле приведут аукционы на право комплексного развития территории бывшей промзоны «Выхино» и участка на Пресненском валу общей площадью более 8 га. Об этом сообщил 4 июля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В июле город планирует выставить на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны "Выхино" на юго-востоке столицы площадью свыше 7 га, а также территорию на Пресненскому валу в центре Москвы площадью 0,76 га», – сказал Владимир Ефимов.

По оценкам властей столицы, сейчас эти территории используются неэффективно, поскольку на них расположены заброшенные и устаревшие здания. Общий объем инвестиций в развитие этих двух площадок составят около 16,13 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 271 млн рублей, добавил вице-мэр.

Инвесторы, выигравшие право на редевелопмент, смогут возвести на этих участках более 163 тыс. кв. м. недвижимости, в том числе жилье, часть которого выделят для переселения жителей по программе реновации, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Кроме того, девелоперы смогут построить там общественно-деловые объекты. «А жители получат современные и благоустроенные городские кварталы», — добавил он.

По официальным оценкам, по итогу реализации проектов на этих территориях создадут более 700 новых рабочих мест.

Напомним, программа комплексного развития территорий призвана вовлечь в хозяйственный оборот заброшенные земли столицы. По оценкам мэрии Москвы, общий объем инвестиций в нее превысит 7 трлн рублей, а в ходе реализации программы создадут более полумиллиона новых рабочих мест. Первый такой договор с инвестором заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле». Всего на данный момент городом подписано 10 соглашений с девелоперами, столица также назначила операторов, которые преобразуют еще 15 участков бывших промзон.