Зампред ЦБ назвала основной фактор ослабления рубля

Основной фактор продолжающегося ослабления рубля — изменения в торговом балансе, в снижении курса национальной валюты нет рисков финансовой стабильности, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Также она добавила, что рисков выхода инфляции за пределы прогноза ЦБ в 4,5-6,5% сейчас нет.

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«Основные факторы снижения рубля мы выделяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось. За последние полтора года изменилась структура рынка — рынок юаня вырос. Тем не менее в последнее время мы не видим во всяком случае нерегулярности. С обеих сторон есть продавцы и покупатели, нет расхождения по курсу между разными рынками. О каких-то рисках финансовой стабильности дополнительных сейчас говорить не приходится», — цитирует ТАСС Юдаеву.

Зампред ЦБ также отметила, что «текущая инфляция в последнее время несколько повысилась с низких уровней». Регулятор, по ее словам, будет пересматривать свой прогноз, но рисков выхода за его пределы сейчас нет.

Согласно апрельскому прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам 2023 года будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%. Обновленный прогноз выйдет после заседания регулятора 21 июля.