Зеленский выгнал посла Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский нашел формальный повод «наказать» Грузию. Из-за отказа Тбилиси передать Киеву на «лечение» Михаила Саакашвили он призвал грузинского посла покинуть страну в течение 48 часов. Тем самым украинский президент поставил перед своим внешнеполитическим ведомством нетривиальную задачу. Согласно международному праву, отозвать для консультаций посла Грузии на Украине может только Тбилиси, а Киеву дозволено либо лишить грузинского посла аккредитации, либо объявить его персоной нон гранта.

Истинная же причина раздражения Зеленского кроется во внешнеполитической позиции Тбилиси. После неудачной попытки Грузии под руководством Саакашвили силовым путем взять под контроль территорию Южной Осетии в 2008 году, Тбилиси смог нормализовать отношения с Москвой. Грузия не только не присоединилась к западным антироссийским санкциям, но и активизировала экономическое сотрудничество с Москвой.

Таким образом, Грузия является явным нарушителем предлагаемой Зеленским политики бесконечного силового противостояния с Россией. Кроме того, самого Зеленского пугает судьба бывшего любимца Саакашвили, к которому Вашингтон и Брюссель утратили всякий интерес.

Самое неприятное для нынешних властей Украины, что грузинский народ по сути принял решение нормализовать отношения с Россией, не поддержав политическое движение Саакашвили ни в 2013 году, ни в 2021-ом.

Чего пытается добиться Зеленский? Ведь Тбилиси в ответ на явный недружественный и оскорбительный жест вряд ли изменит свой внешнеполитический курс.

В этом поступке скорее проявилась обычная манера Киева добиваться желаемого от оппонента в хамской и оскорбительной форме. Например, год назад Зеленский, недовольный объемами помощи от Германии, отказался принять президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, который находился на полпути в Киев. По данным Spiegel, Штайнмайера расценил этот жест как «жестокое оскорбление».

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на днях выступил с оскорбительными заявлениями в адрес премьер-министра Венгрии Виктор Орбана, заявив, что «...уже устал опровергать все эти бессмысленные аргументы... Это все только бла-бла-бла». Так он прокомментировал высказывание Орбана о том, что Украина настолько зависима от западной помощи, что утратила свой суверенитет.

Зеленский и его команда позволяют себе такой тон только по отношению к странам «второго эшелона», который Киев не боится. В отношениях с США все украинские чиновники предельно вежливы, даже если встречают в Вашингтоне резкий отказ.

Что касается искренности заботы Зеленского о здоровье Саакашвили, то она вызывает большие сомнения.

В свою бытность комиком, Зеленский изображал Саакашвили на сцене, высмеивая поражение Грузии в войне 2008 года и зависимость страны от США. Желающие могут насладиться творчеством Зеленского тех лет: