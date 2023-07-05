Акции дня: трейдеры присмотрелись к бумагам «Мечела»

Акции горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в среду, 5 июля. Обыкновенные бумаги подорожали на +5,04% до 186,05 руб. за штуку, а привилегированные акции на +4,60% до 197,90 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции, несмотря на решение компании не выплачивать дивиденды. «Не исключено, что поддержку Мечелу оказывают новости конца июня о том, что Минфин РФ не обсуждает повышение НДПИ на уголь в 4-м квартале текущего года», - считает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,12% до 2805 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,83% до 969,33 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:14 мск составила 76,56 долларов за баррель (+0,58%). Российская валюта укреплялась – 90,64 руб. за доллар.