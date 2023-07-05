Алексей Горшенев и проект «Горшенев» Песни брата

19 июля 2023 года в VK STADIUM пройдет особенный концерт, посвященный памяти одного из величайших артистов российской рок-сцены, культового музыканта и основателя группы «Король и Шут» Михаила Горшенева.

В этот вечер играть и проживать любимые миллионами поклонников песни будет брат Михаила - Алексей Горшенев и его проект «Горшенев». В сет-лист уникальной программы «Песни брата» войдут главные композиции «Короля и Шута», написанные Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым.

- Я вижу в Мише не только брата, но и значимую фигуру, оставившую после себя большое наследие в виде своего творчества! Да, его больше нет ни со мной, ни с семьёй, ни с почитателями его таланта. Но у нас всех есть память о нём и важной частью этой памяти - его песнями, мы можем и будем делиться друг с другом! До сих пор я с ним веду наши споры (как в моей песне «Коммивояжер») и кто знает, может быть это и есть та не разрывная связь - не сумасшедшая, а вполне реальная?! И сколько я проживу, столько он будет жить со мной и сколько вы будете петь его песни, столько и будет сцена наполнена его присутствием! - комментирует Алексей Горшенев.

Группа «Король и Шут» стала феноменом на российской рок-сцене, а лидер группы Михаил Горшенев – одним из самых влиятельных и значительных музыкантов современности. Его песни звучали везде: на телевидении и из радиоприемников, во дворах, на школьных стадионах, на кассетах и пластинках в каждом доме. На этой музыке выросли поколения людей и сегодня она по-прежнему живет и звучит в каждом поклоннике отечественного рока.

– По давлению, это выступление будет не хуже прошлогоднего. По объему и творческой жизни – будет больше песен Миши. Естественно, мы не можем обойти стороной композиции «Лесник», «Дурак и молния» и другие песни, которые по разным причинам не играли ранее. И еще рассмотрим те вещи, которые для зрителя не очень хитовые, например, «Кукольный театр». Память у нас хорошая, Мишку мы помним и любим. А его песни – это его суть, его жизнь, в которой он жил и живет, - добавляет Алексей Горшенев.

Проект «Горшенев» основан Алексеем Горшеневым, младшим братом Михаила Горшенева. За три года группа выпустила EP «Крутится карусель», полноценные альбомы «Звездный мусор» и «Фауст», сняла несколько видеоклипов, а с концертными выступлениями коллектив объехал большую часть России. Фигура музыканта, композитора, автора и вокалиста Алексея Горшенева стала также одной из знаковых в российской рок-музыке. В его карьере можно встретить съемки в кино, написание музыки к зонг-опере TODD и сериалу «Король и шут», и, конечно же, успех собственного коллектива «Кукрыниксы» на протяжении 20 лет.