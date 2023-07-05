Bloomberg: Россия вмешалась в сырьевой суперцикл

На Западе вновь заговорили о советском экономисте Николае Кондратьеве, вспомнив о его теории суперциклов или так называемых «Волнах Кондратьева» (К-волнах), которая за сто лет доказала свою прогностичность. Суть ее заключается в том, что глобальная экономика развивается в виде циклов повторяющихся спадов и подъемов продолжительностью 45-60 лет.

Bloomberg рассматривает концепцию о К-волнах в связи с конфликтом на Украине и последними событиями на сырьевых рынках и рынках ценных бумаг. Войны обычно приходятся на фазу подъема волн. Большинство экономистов соглашаются, что периоды подъема и спада цен на сырье длятся поколение – 30 лет. Следовательно сейчас как раз настало время новой большой волны. Колумнист Bloomberg Opinion Джон Аутерс проанализировал экономические показатели и индексы пришел к выводу, что сейчас они практически не отличаются от индексов в 90-е годы, когда планета входила в очередной сырьевой суперцикл.

Статья по теме: Goldman Sachs предрек сырьевой суперцикл

Джон Аутерс пишет о прошлогоднем падении цен на сырье и пытается ответить на вопрос, происходит ли сейчас создание базы для начала очередной фазы подъема волны? К-волны с сырьевых рынков выплескиваются и на рынки ценных бумаг. Это значит, что если цены на сырье достаточно долгое время находятся на плато, то на рынке ценных бумаг наблюдается ралли. Во время же сырьевых суперциклов, т.е. роста цен на сырье, как, к примеру, в 70-е годы прошлого века или в нулевые годы XXI века, то акции, если и растут в цене, но не так быстро, как растет в цене сырье. То есть, подчеркивает Джон Аутерс, хорошие новости по сырью означают обычно плохие новости для ценных бумаг. В первой половине каждого 30-летнего суперцикла сырье легко обходит по темпам роста акции. Середина нынешнего суперцикла как раз выпадает на начало второй половины 2023 года, т.е. на текущую неделю. Еще это значит, что в К-волне должна начаться фаза подъема, т.е. роста цен на сырье. По крайней мере, в 70-е годы XX века и во время других суперциклов все обстояло именно так. Кстати, подтверждает это и… инфляция, которая упорно сопротивляется попыткам Центробанков взять ее под контроль и снизить при помощи многочисленных подъемов учетной ставки.

Однако все значительно сложнее, считает автор Bloomberg, чем было 100 лет назад, когда Кондратьев разрабатывал свою теорию суперциклов. Главное возражение того, что мы сейчас находится в самом начале большого роста цен на сырье состоит в том, что в последнее время они продолжали падать.

Здесь на сцену выходит Россия и конфликт на Украине, по мнению Аутерса, существенно исказивший классическую картину сырьевого суперцикла в последние два года. С началом конфликта цены на многие виды сырья и, в первую очередь, нефть, газ, никель и другие, сначала резко рванули вверх, но через какое-то время снизились. Колумнист Bloomberg считает, что геополитические ЧП такого масштаба, как то, что сейчас происходит на Украине, могут искажать отдельные положения теории. Он, например, полагает, что снижение цен на сырье в последние недели является ничем иным, как коротким перерывом, после которого начнется фаза подъема.

Кстати, по мнению Питера Атутера из Financial Insyghts LLC, недавняя попытка мятежа в России обязательно должна подтолкнуть цены на сырье вверх.

Но это не значит, что сейчас пора делать крупные инвестиции в сырьевой рынок, уверена стратег Invesco Кристина Хупер, потому что ситуация, по ее мнению, остается очень неопределенной.

При любом обсуждении ситуации на сырьевой рынках нельзя забывать и о Китае, который уже не одно десятилетие является главным или одним из главных импортеров многих видов сырья. Наташа Канева из JPMorgan напоминает, что на Китай, к примеру, приходится ок. 55% глобального спроса по металлам и ок. 13% по энергии. Сейчас ситуация с ценами на сырье отражает явное разочарование тем, как китайская экономика восстанавливается после отмены коронавирусных ограничений в конце прошлого года. Однако если в Пекине решат прибегнуть к мощной поддержке экономики, чтобы увеличить темпы восстановления, то вполне может возникнуть благоприятная возможность для покупок сырья и акций добывающих компаний.

Конечно, эти и другие доводы вовсе не значат, что сейчас следует продавать все акции и забивать склад под завязку металлами, делает окончательный вывод Джон Аутерс, но все же немного увеличить долю добывающих компаний в своем инвестиционном портфеле или купить немного металлов, возможно, и стоит.