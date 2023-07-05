Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 50

Обнаружены тела еще двух жертв подтоплений, произошедших из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Таким образом, число погибших из-за разрушения плотины ГЭС увеличилось до 50 человек.

«Найдены еще два тела. Число погибших составило 50, еще 137 человек были госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.

Ранее было известно о 48 погибших и 134 пострадавших.

В ночь на 6 июня из-за ударов ВСУ была частично разрушена плотина Каховской ГЭС. Произошло обрушение водосливных затворов и здания станции, ранее уже сильно пострадавших от многомесячных артиллерийских и ракетных обстрелов украинских формирований, начался неконтролируемый сброс воды. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани, в регионе был введен режим ЧС. Всего эвакуированы более восьми тыс. человек.