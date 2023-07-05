Пошла жара: метеорологи объявили о начале Эль-Ниньо

Всемирная метеорологическая организация (WMO), специализированное межправительственное учреждение ООН в области метеорологии, сообщила о начале крупного климатического феномена Эль-Ниньо, заключающегося в колебании температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане и заметно влияющем на климат во многих регионах планеты. Влияние это, в основном, негативное, потому что оно вызывает, например, волны страшной жары и другие погодные катастрофы, приводящие к смерти многих тысяч людей и наносящие серьезный ущерб экономике. WMO оценивает вероятность начала Эль-Ниньо во второй половине 2023 года в 90% и ожидает, что он будет не ниже средней силы.

«Для спасения людей и средств к их существованию необходимо организовать систему раннего предупреждения и план действий на случай климатических ЧП, которые может спровоцировать Эль-Ниньо,- считает глава WMO Петтери Таалас.- Сообщение WMO о начале Эль-Ниньо должно послужить для правительств всех стран сигналом к подготовке мер по защите здоровья людей, наших экосистем и экономик».