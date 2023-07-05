Пошла жара: метеорологи объявили о начале Эль-Ниньо

Всемирная метеорологическая организация (WMO), специализированное межправительственное учреждение ООН в области метеорологии, сообщила о начале крупного климатического феномена Эль-Ниньо, заключающегося в колебании температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане и заметно влияющем на климат во многих регионах планеты. Влияние это, в основном, негативное, потому что оно вызывает, например, волны страшной жары и другие погодные катастрофы, приводящие к смерти многих тысяч людей и наносящие серьезный ущерб экономике. WMO оценивает вероятность начала Эль-Ниньо во второй половине 2023 года в 90% и ожидает, что он будет не ниже средней силы.
«Для спасения людей и средств к их существованию необходимо организовать систему раннего предупреждения и план действий на случай климатических ЧП, которые может спровоцировать Эль-Ниньо,- считает глава WMO Петтери Таалас.- Сообщение WMO о начале Эль-Ниньо должно послужить для правительств всех стран сигналом к подготовке мер по защите здоровья людей, наших экосистем и экономик».
Сообщение Метеоорганизации последовало за отчетом Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в начале июня, в котором говорилось о возникновении условий для начала Эль-Ниньо и их усилении в Северном полушарии во второй половине года.
Несколько раньше, в мае, WMO оценила в 66% вероятность того, что Эль-Ниньо спровоцирует подъем средней температуры у поверхности в 2023-27 годах минимум год на 1,5°С. CNBC напоминает, что повышение температуры именно на полтора градуса признано в Парижском соглашении по климату в 2015 году «красной чертой».
Эль-Ниньо, что в переводы с испанского языка означает «маленький мальчик», обычно начинается, когда температура воды в восточной части Тихого океана увеличивается на полградуса. Он приходит каждые 2-7 лет и остается обычно на 9-12 месяцев.
Самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений считается 2016 год, конечно же, не случайно совпавший с Эль Ниньо. В Европе самое жаркое лето было зафиксировано за все время наблюдений за климатом в прошлом году. Средняя температура на планете сейчас на 1,2°С выше, чем в доиндустриальные времена.
Земля все ближе подходит к черте, после которой вернуться назад будет невозможно. Главные «загрязнители» земной атмосферы обещают постепенно свести к 0 выбросы СО2, в прошлом году они продолжили расти.