ФСБ рассказала о предотвращении терактов на энергообъекте и в военкомате Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске предотвращены теракты на объекте энергосистемы и в военном комиссариате.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — говорится в сообщении ЦОС.
По месту проживания задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также большой объем «террористического и экстремистского контента» и переписка с координатором одной из террористических организаций Украины.
Следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ст. 275 УК РФ (государственная измена), ответственность по которой предполагает наказание до пожизненного лишения свободы.
Сообщается, что задержанный работал по заданию СБУ и планировал после совершения преступления отправить украинской спецслужбе отчет о проделанной работе.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.