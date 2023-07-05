ФСБ рассказала о предотвращении терактов на энергообъекте и в военкомате Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске предотвращены теракты на объекте энергосистемы и в военном комиссариате.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — говорится в сообщении ЦОС.

По месту проживания задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также большой объем «террористического и экстремистского контента» и переписка с координатором одной из террористических организаций Украины.

Следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ст. 275 УК РФ (государственная измена), ответственность по которой предполагает наказание до пожизненного лишения свободы.

Сообщается, что задержанный работал по заданию СБУ и планировал после совершения преступления отправить украинской спецслужбе отчет о проделанной работе.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.