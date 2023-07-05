Куда вынесет Францию очередная волна беспорядков

Самые разрушительные уличные протесты со времен, когда Николя Саркози возглавлял МВД, а Жак Ширак был президентом, охватили Францию. И если тогда, в 2005-м, волну насилия удалось остановить самой крупной полицейской мобилизацией после уличной революции 1968 года, то сейчас республика надеется, что мародеры и погромщики остановятся сами, прислушавшись к бабушке Наэля Мерзука, со смерти которого всё началось.

Статья по теме: Беспорядки во Франции

В европейской прессе беспорядки сравнивают с американской историей чернокожего Джорджа Флойда, запустившей волну BLM-движения не только в США, но и по всему миру. Протесты начали выходить за пределы Франции - в Бельгию и Швейцарию. Но пока массового эффекта нет. Лишь немногие люди в этих странах вышли на улицы под лозунгом «Справедливость для Наэля».

Однако в самой Франции волнения приняли угрожающий размах. Бессмысленный с политической точки зрения, и беспощадный французский бунт этнических меньшинств изначально построен на обвинениях властей в системном расизме, но потом всегда превращается в банальное хулиганство и разграбление чужой собственности.

Даже несмотря на то, что к бунтующим мигрантам имеют привычку присоединятся левые активисты, превращая любую потасовку в политический демарш. А французские правые в таких случаях не упускают шанса, напомнить о засилье мигрантов.

Принесет ли ситуация выигрыш Марин Ле Пен на следующих выборах, сейчас сказать трудно, поскольку они состоятся только в 2027 году. А вот Эммануэлю Макрону беспорядки вредят уже сейчас. Именно его обвинили в плохом результате полицейской реформы.

Французские полицейские гораздо чаще применяют огнестрельное оружие, чем в Германии или Великобритании. Как предполагают эксперты, это может быть связано с более низкими стандартами и более коротким обучением. Сейчас новобранцы проходят только восемь месяцев тренировок, по сравнению с тремя годами в Германии, например.

Левые, традиционно очень активные во Франции, обвиняют власти в насилии, а правые в недостаточной жесткости. И все недовольны неопределенной позицией президента.

Все это вредит Макрону главным образом на внешнеполитическом направлении. Он уже был вынужден покинуть саммит в Брюсселе и отложить поездку в Германию, где планировал обсуждать план выхода Европы из экономического кризиса. У Макрона серьёзные амбиции лидера всей европейской внешней, да и внутренней политики, но, когда у тебя дома такое происходит, хвастаться перед соседями особо нечем.