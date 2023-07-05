Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с 28 марта 2022 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше отметки 91 руб. впервые с 28 марта 2022 года.

По состоянию на 15:55 мск курс американской валюты прибавлял 2,1%, поднимаясь до 91,05 руб., отмечает ТАСС.

К 16:01 мск доллар торговался на уровне 90,93 руб. (+1,96%). Курс евро на тот момент составлял 99,17 руб. (+1,98%), курс юаня был на уровне 12,53 руб.

Как отмечают аналитики «Интерфакс-ЦЭА», негативное влияние на российскую валюту продолжают оказывать опасения из-за большого количества санкций, ухудшение параметров внешнеторгового баланса и повышение спроса на валюту со стороны нерезидентов в случаях выхода из капитала российских компаний. Также давление на рубль оказывает решение Минфина РФ сократить в 2,1 раза продажи валюты по бюджетному правилу с 7 июля.