Логистики тоже не прочь занять денег на бирже

«Русская контейнерная компания» (РКК) размещает облигации на 500 млн рублей под 16,5%.

РКК занимается мультимодальными перевозками ― когда один груз доставляется двумя видами транспорта — как правило, в начале в морских контейнерах по морю, а потом — по железной дороге до складов. Компания работает с 2017 года, у нее в распоряжении 1 тыс. арендованных вагонов и семь контейнеровозов. Основной акционер — Роман Лыков — по слухам, он выходец из «Трансконтейнера».

Рынок контейнерных перевозок сильно пострадал в прошлом году — из-за разрушения логистических связей с западными странами. Логистическим компаниям пришлось строить новые маршруты в Азию — в частности, КНР. И сегодня они массово жалуются на слабую пропускную способность железных дорог в этом направлении, что значительно ограничивает их возможности роста.

Тем не менее выручка РКК за 2022 год выросла более чем в два раза в сравнение с 2021 годом, достигнув 1,8 млрд рублей. Чистая прибыль компании за прошлый год — 109 млн рублей. В РКК обещают, что полученные через облигации деньги потратят на развитие бизнеса — увеличение парка техники. Кстати, как минимум часть парка компании, используемого для перевозок, арендуется у лизинговых компаний.

Это уже не первый выпуск долговых бумаг РКК. В начале года она уже делала два выпуска облигаций общим объемом 500 млн рублей