Меры Китая подняли цены на галлий и германий

Ответ Китая на попытки США, Японии и Европе отрезать его от передовых технологий эффективно сработал еще до формальной даты вступления в силу анонсированных КНР мер. Экспортные ограничения на некоторые металлы, активно используемые в полупроводниковой промышленности, будут введены только 1 августа, а рынки уже бурно реагируют.

По данным Reuters, галлий чистотой 99,99% подскочил в цене на Шанхайской бирже металлов на 5,97% и вышел на максимум с 16 мая. Германий прибавил в цене 3,2%.

И теперь рынок ставит на то, что дальнейший рост котировок этих металлов будет весьма и весьма существенным. Настолько, что китайские производители германия и галлия, даже серьезно сократив поставки на мировой рынок, смогут резко нарастить свои доходы.

По данным Critical Raw Materials Alliance, Китай производит около 60% германия в мире, а остальное поступает из Канады, Финляндии, России и США. Около 80% галлия также производится в КНР.

«Китай ударил по американским торговым ограничениям там, где это особенно больно, – цитирует Reuters председателя Global Mining Association of China Питера Аркелла. – Галлий и германий очень важны для производства ряда высокотехнологичных продуктов, а Китай является доминирующим производителем этих металлов. Предположения о том, что в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе Китай может заменить другая страна, - это фантастика».

Тем не менее некоторые эксперты выказывают такие надежды, но обусловливают возможность этого опять же существенным ростом цен. Пока КНР занимался масштабным экспортом галлия и германия цены на них снижались, оставляя за бортом конкурентов. Но при подорожании проекты по производству этих металлов в ряде других стран смогут стать достаточно рентабельными. Собственно, в некоторых они и сейчас чувствуют себя неплохо.

«Галлий и германий не похожи на редкоземельные металлы, для которых почти нет альтернативных поставщиков, – говорил вчера Reuters основатель Strand Consult Джон Стренд. – Это металлы, которые можно получить другими способами».



В в любом случае, эта ситуация стала хорошей новостью для всех производителей германия и галлия – и цены на их акции пошли вверх. Акции канадской Teck Resources, крупнейшего производителя германия в Северной Америке, подскочили более чем на 1% в начале торгов. Росли и бумаги бельгийской Umicore. Но заметнее всего была реакция китайского фондового рынка.

Акции Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co. подскочили до дневного лимита 10% в Шэньчжэне, а Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co. – в Шанхае. Zhuzhou Smelter Group Co. тоже поднялась на 10%, прежде чем потерять часть этого роста, а Yunnan Luoping Zinc & Electricity Co. выросла на 5%.



«Меры контроля вряд ли окажут серьезное негативное влияние на ведущих производителей германия, – цитировал вчера Bloomberg аналитика Shanghai Metals Market Ху Яня. – Но они могут стать проблемой для небольших предприятий. Подробностей относительно того, как именно будут вводиться ограничения, пока слишком мало, и сейчас китайские экспортеры ждут дальнейших разъяснений».