Минфин объяснил, за счет чего вырос объем ФНБ

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 июля составил 12,67 трлн рублей или 8,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Месяцем ранее он насчитывал 12,353 трлн рублей. В июне на счет фонда в Банке России поступили доходы от размещения средств ФНБ в обыкновенные акции Сбербанка и на депозитах в ВЭБ.РФ, а также в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, сообщается на сайте Минфина РФ.

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«По состоянию на 1 июля 2023 г. объем ФНБ составил 12 670 270,1 млн рублей или 8,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, что эквивалентно 145 578,2 млн долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ Минфин оценил в 6,811 трлн рублей или $78,26 млрд (4,5% ВВП).

Из средств фонда в Банке России размещено 7,3 млрд евро, 282,3 млрд китайских юаней, 400 млн рублей и 511,987 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 653 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 698 млрд рублей и $2 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 38,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 2,7 трлн рублей, «Аэрофлота» — 100,7 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 137 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 467 млрд рублей, в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11,85 млрд рублей, в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58,3 млрд рублей, в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2,3 млрд рублей, в обыкновенные акции ВТБ – 127 млрд рублей, в облигации ООО «НЛК-Финанс» – 34,9 млрд рублей, в облигации ООО «ВК» – 60 млрд рублей.

В июне ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах, в целях финансирования проектов по приобретению и предоставлению во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) в сумме 134,5 млн рублей и 125,3 млн рублей, а также 140,7 млн рублей, вложенных в строительство саратовского аэропортового комплекса «Центральный».

Также в июне ОАО «Ямал СПГ» частично погасило облигации, приобретенные за счет средств ФНБ в 2015 году для финансирования строительства комплекса по добыче и подготовке газа, завода СПГ и мощностей по отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал. В результате на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 5,5 млрд рублей. Кроме того, в июне поступили доходы от размещения средств ФНБ в обыкновенные акции ПАО Сбербанк (282,3 млрд рублей), в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов (2 млрд рублей), на депозитах в ВЭБ.РФ (1,5 млрд рублей). Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 303,7 млрд рублей.

В Минфине также сообщили, что в июне 9,4 млрд рублей из средств ФНБ поместили в облигации ППК «Фонд развития территорий» в целях финансирования проекта по модернизации ЖКХ. Еще 28,3 млрд рублей из ФНБ разместили в облигации госкомпании «Российские автомобильные дороги» для строительства трассы «Казань — Екатеринбург» на участке Дюртюли — Ачит. Еще 17,249 млрд рублей помещены в облигации ООО «Авиакапитал-Сервис» для финансирования льготного лизинга отечественных воздушных судов. В облигации АО «ГТЛК» из фонда вложено 1,578 млрд рублей для приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг, 15,45 млрд рублей — для приобретения российских вертолетов и еще 6,6 млрд рублей — для приобретения воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме того, в июне 87 млрд рублей были размещены в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ», еще 4,9 млрд рублей помещены на депозит в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта по обновлению подвижного состава петербургского метрополитена.

