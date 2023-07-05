Минфин оценил объем недополученных нефтегазовых доходов в июне

Минфин РФ с 7 июля по 4 августа намерен направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 34,9 млрд рублей, ежедневный объем продаж будет эквивалентен 1,7 млрд рублей. В ведомстве указали, что отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого объема по итогам июня составило минус 30,3 млрд рублей. В июле этот показатель прогнозируется на уровне минус 4,5 млрд рублей.

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«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2023 года в размере -4,546 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2023 года составило -30,347 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 34,893 млрд рублей», — сообщили в Минфине.

Объем продажи валюты с 7 июня по 6 июля составлял 74,6 млрд рублей, по 3,6 млрд рублей в день.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань – рубль» в рамках бюджетного правила стартовали 13 января. Все это время происходила только продажа валюты.

