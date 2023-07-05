Минфин разместил классические ОФЗ и линкеры на 44,5 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 44,494 млрд рублей при суммарном спросе в 70,385 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 10,34 млрд рублей с датой погашения в 2032 году и на 31 млрд рублей — с погашением в 2041-ом, облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, проданы на 3 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 10,34 млрд рублей при спросе 24,274 млрд рублей. Выручка от размещения составила 9,811 млрд рублей при средневзвешенной цене 93,9532% от номинала, что соответствует доходности 10,8% годовых.

На втором аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года было продано бумаг на сумму 31,08 млрд рублей при спросе 37,399 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 70,9452% от номинала, что соответствует доходности 11,09% годовых. Цена отсечения установлена на уровне 70,85% от номинала, что соответствует доходности 11,11% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 5 июля, были проданы линкеры ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с датой погашения 11 мая 2033 года на общую сумму 3,074 млрд рублей по номиналу при спросе 8,712 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 95,0165% от номинала, что соответствует доходности 3,11% годовых. Выручка от аукциона составила 2,944 млрд рублей при цене отсечения 95,015%, что соответствует доходности в 3,11% годовых.

