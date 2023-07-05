«Мы планируем внимательно отработать и китайский, и российский трек разработки оптимальной технологии производства карбоната лития»

— Каково стратегическое значение возобновления в России полного цикла добычи и производства лития и литий-содержащих продуктов?

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— Стратегические значение в том, чтобы не остаться без лития, когда он критически нужен. Мы давно уже называем литий нефтью XXI века, то есть основой для развития таких высокотехнологичных отраслей промышленности как альтернативные источники энергии, накопители энергии – от обычных батареек до аккумуляторов для машин, электробусов, троллейбусов, накопителей энергии для арктической зоны, в судостроении, военной техники, космических станций.

— Поясните пожалуйста роль различных производств Росатома в этом цикле.

— Роль различных производств Росатома – дойти «от руды до электромобиля». Мы одни из первых будем внедрять комплексный подход на предприятиях Росатома. Это означает, что мы добудем руду, получим карбонат лития, а дальше передадим в ТВЭЛ, где будет произведен гидроксид лития батарейного качества, катодные материалы, электролиты, металлический литий.

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Дальше все это пойдет на сборку в Рэнера, и в завершение батарея встанет на электрическую базу автомобиля производства Росатома. Как говорил об этом первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию бизнеса Росатома Кирилл Комаров на Петербургском международном экономическом форуме, мы разрабатываем унифицированную платформу электромобиля (шасси с установленной системой накопления энергии – аккумуляторами, электродвигателем и генератором), которая тоже будет сделана в Росатоме.

— Какие наиболее интересные инфраструктурные и инновационные решения будут применены «Полярным литием» при освоении Колмозерского месторождения лития?

— Из инфраструктурных инноваций придумать что-то сложно – месторождение расположено в 150 километрах от ближайшей точки соприкосновения с существующей инфраструктурой и строительство автомобильной дороги только планируется.

Это – тундра, где частично заболоченная местность, частично – холмы.

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С точки зрения инновационности потребуется большое внимание уделять тому, что это район выпаса оленей, местность находится в аренде у оленеводческого совхоза «Тундра», основные работники и жители – это саамы, малочисленная народность. Мы будем учитывать наличие мест поклонения саамов, наличие исторических и культурных артефактов, а также маршруты миграции оленей – там, где они будут пересекать будущую дорогу. При строительстве поселка мы будем использовать наработки композитного дивизиона Росатома: вахтовые городки в северном исполнении, где основным материалом будет не металл, а композитные материалы, более легкие и экологически чистые, что дает в том числе экономию на доставке и при монтаже. Это особенно важно, пока нет дорог с твёрдым покрытием.

Однако основные инновационные решения будут в самой технологии. Технологии мы будем изучать где-то через полгода, когда наберем представительные пробы руды. Но уже очевидно, что мы будем учитывать технологические наработки наших научных подразделений ГК Росатом, таких как ВНИИХТ, ГИРЕДМЕТ, а также будем рассматривать наработки российских академических институтов, лидерских мировых компаний – сейчас это в основном китайские компании. Мы планируем внимательно отработать и китайский, и российский трек разработки оптимальной технологии производства карбоната лития.

— Будут ли опробованы новые способы переработки литиевого сподумена, такие, например, как технология, о которой рассказал директор ГЕОХИ РАН Руслан Хамизов на заседании научно-технологических советов Росатома?

— Да, новые технологические решения надо учитывать и отрабатывать. Но надо также понимать, что научная разработка и жизнь, т. е. технологическая и проектная документация, по которой можно построить полноценное производство, это почти всегда разные вещи. Тут нужно будет смотреть степень готовности этой научной разработки для промышленного внедрения.

То есть мы будем делать выбор между лучшими существующими практиками.