Над морем в районе Бердянска сбита украинская ракета

Российская система ПВО сбила над морем в районе Бердянска Запорожской области ракету, запущенную Вооруженными силами Украины.

Об этом пишет ТАСС.

«Ориентировочно в 16:30 мск боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракета сбита над морем. Пострадавших и повреждений нет», — заявил агентству представитель оперативных служб.

Ранее о взрывах в Бердянске сообщил Telegram-канал администрации города. «Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывы в небе могли наблюдать жители Бердянска.