Падаешь? Падай

Минфин сегодня объявил, что с 7 июля по 4 августа в рамках бюджетного правила планирует продать иностранной валюты на сумму 34,9 млрд рублей в эквиваленте. Таким образом, ежедневно на Московскую биржу монетарные власти будут выставлять юаней на 1,7 млрд рублей. В завершающемся сейчас периоде ежедневный объем интервенций равняется 3,6 млрд руб.

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В сообщении финансового ведомства отмечается, что в июне отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов составило минус 30,3 млрд руб. В июле Минфин планирует недополучить 4,5 млрд руб.

Рубль начал сегодня дешеветь с самого утра, но резко ускорил снижение в полдень, когда вышла информация Минина. К обеду среды российская валюта теряет к доллару около 1,8% стоимости. Торги проходят вблизи района 90,7 руб. за доллар.

Падение — не шок

Вчера первый зампред ЦБ Ксения Юдаева объяснила падение курса рубля ухудшением состояния торгового баланса: «Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом. Это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, со снижением цен…»

С этим мнением согласны финансовые аналитики, отмечающие падение экспортной выручки при восстановлении импорта. Некоторые эксперты отмечали, что проблему девальвации рубля можно было бы решить путем введения обязательной продажи большой доли экспортной выручки. Но Юдаева этот вариант отвергла.

«Я не вижу, зачем обратно вводить обязательную продажу валютной выручки. Мы это вводили в прошлом году, когда был жесткий шок», — сказала первый зампред.

Падение же курса национальной валюты на 30% с начала года шоком не считается и не видит рисков для финансовой стабильности в стране.

Уж ли мы в прошлое стремимся?

«Мы рассматриваем вчерашний комментарий как знак того, что Банк России не планирует решать проблему ослабления курса рубя путем каких-либо изменений в своих операциях на валютном рынке. Таким образом, дальнейшее ослабление рубля, по нашему мнению, является наиболее вероятным сценарием», —- пишет в своем обзоре главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Не исключено, что позиция Банка России согласована с Минфином, который пытается вернуться к старой практике наполнения бюджета (например, девальвационными рублями), принося в жертву успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией и благосостояния населения.

Руководитель управления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов предупреждает: при закреплении пары выше 90, спрос на валюту может резко вырасти со стороны как населения, так и инвесторов, которые будут переводить часть капитала в доллары и юани».

С точки зрения технического анализа, пара доллар-рубль торгуется на линии сопротивления восходящего тренда от осени прошлого года. Здесь логично продавать доллар и ждать отката курса в район 85 руб. за доллар.

Но валютные трейдеры прекрасно знают, что теханализ работает не в 100 процентах случаев, и в любую минуту на рынке может зародиться паника, которая быстро уведет курс в район 100 руб. за доллар.