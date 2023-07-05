Пост гендиректора ТАСС займет телеведущий Андрей Кондрашов

Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора российского информационного агентства ТАСС по собственному желанию.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

Сообщается, что новым главой агентства станет Андрей Кондрашов, который до этого работал первым заместителем генерального директора ВГТРК.

Сергей Михайлов возглавлял информагентство с 2012 года. Он является председателем Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, вице-президентом Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (Organization of Asia-Pacific News Agencies), а также возглавляет медиасовет Ассамблеи народов Евразии. До 2004 года Михайлов работал в рекламных агентствах, в 2005-м занял пост начальника департамента по связям с общественностью РЖД и вошел в правление холдинга.

За время работы в ТАСС Михайлов был награжден почетной грамотой президента РФ и неоднократно удостаивался благодарности президента РФ. Он является лауреатом главной премии Союза журналистов Москвы «Золотое перо», премии «Медиаменеджер России», премии Ab Ovo Российской академии общественных связей «За особый вклад в развитие индустрии общественных связей».

Андрей Кондрашов работал в ВГТРК с 1992 года, он был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии и вел программы «Вести» и «Вести недели»; входил в состав кремлевского пула. В 2018 году Кондрашов стал первым заместителем гендиректора ВГТРК, также он был пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента РФ. Кондрашов — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» и специальной премии «За отражение истории». Имеет государственные награды, в том числе за работу в горячих точках и освещение событий в Крыму.