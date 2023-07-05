Принц Абдулазиз бин Салман «ответил циникам» по поводу отношений между Саудовской Аравией и Россией

Российско-саудовское нефтяное сотрудничество успешно развивается в рамках альянса ОПЕК+, который сделает «все необходимое» для поддержки рынка, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман на конференции в среду.

«Часть того, что мы сделали (в понедельник) с помощью наших коллег из России, заключалась также в том, чтобы ответить циникам на их оценку того, что происходит между Саудовской Аравией и Россией по этому конкретному вопросу», — цитирует саудовского министра Reuters.

«Весьма показательно, что в понедельник не только мы объявили (о пролонгации сокращения добычи нефти) ... но и российская сторона подтвердила (снижение объёма экспорта)», — подчеркнул он.

В понедельник Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле, на август. Чуть позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.

