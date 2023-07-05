Продажи бюджетных кухонь в России показывают взрывной рост

В первом полугодии резко вырос спрос на недорогие кухни — об этом свидетельствуют данные итогов продаж мебели в первом полугодии от компании «Мария». Если в 2022 году прирост продаж составил 6%, то в 2023 — уже 16 %. Сейчас доля этого сегмента в общих продажах кухонь в компании составляет 40 %, год назад она составляла — 15%. Продажи в рублях выросли на 85 %. Аналогичная картина наблюдается и в категории дорогих кухонь стоимостью выше 1 млн рублей — этот сегмент активно растет из-за резкого роста цен на импортную мебель.

Средний чек одной покупки с 2021 по 2023 год вырос на 24 %. Это произошло не только из-за инфляции, роста курса валюты, изменения логистических цепочек, но и из-за увеличения комплектации заказов. Например, заказы на оснащение кухонь техникой в бюджетной категории выросли на 30 процентов, относительно докризисного 2021 года. Если в прошлом году кухню вместе с техникой приобретали 55% покупателей, то в этом — уже 72 %. После ухода ведущих производителей техники — Bosch, Samsung, Electrolux, Indesit, Whirlpool и пр. (вместе они занимали 60 % продаж в «Марии») потребителям сложно ориентироваться в новых брендах производителей техники, и они доверяют выбор производителю кухонь.

С уходом IKEA ниша недорогих кухонь стала более свободной. Одновременно покупательская способность людей снижается. Рынок бюджетных кухонь подстегивает и масштабное строительство жилья, а также тренд на продажу девелоперами квартир с отделкой. Однако ядром ассортимента компании «Мария» традиционно были кухни среднего и средне-дорого сегмента — стоимостью от 600 тыс рублей (в прошлые годы они занимали до 90 процентов в продажах). Компания сегодня констатирует спад в этом сегменте — за два года продажи просели на 20 процентов. Поэтому не исключено, что «Марию» в ближайшие годы ждет еще большая перестройка бизнес-процессов и ассортимента в пользу недорогих категорий кухонь.

