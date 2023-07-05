Промысел начался удачно: в Росрыболовстве сообщили о росте добычи лосося

На Дальнем Востоке, по данным на 5 июля, добыто уже более 11 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 42% выше уровня 2021 года. Как объяснили в Росрыболовстве, показатели вылова традиционно сравниваются по четным и нечетным годам в связи с особенностями жизненного цикла горбуши – основного промыслового объекта.

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«К настоящему времени промысел начался во всех дальневосточных регионах, и начался неплохо, с превышением показателей аналогичного нечетного года», — отметил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Традиционно основной вклад в вылов (83%) вносят камчатские рыбаки: там добыто 9 тыс. тонн, что на 37% выше уровня 2021 года. На Сахалине прирост составил 27,5% (1,3 тыс. тонн). Основу вылова на начальном этапе там составляет нерка (около 64%). В Приморском крае добыто 245 тонн, что почти в 10 раз больше, чем в 2021 году (24,7 тонн), в Хабаровском крае — 116 тонн (рост в 3,3 раза), в Магаданской области — 210 тонн (рост в 16,6 раза), на Чукотке — 51,2 тонн (рост в 5,4 раза).

На заседании штаба по организации лососевой путины 2023 года отметили, что объемы вылова будут расти по мере увеличения интенсивности хода тихоокеанских лососей на нерест. Замруководителя Росрыболовства назвал внутренний рынок «очевидным приоритетом» и поставил задачу максимально насытить его рыбной продукцией.