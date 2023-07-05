Релоканты не останутся без анализов

Лабораторная сеть «Хеликс» объявила о запуске широкой экспортной программы по выходу на рынки сопредельных государств — Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Грузии. Расчет делается на возросший спрос на медуслуги со стороны уехавших соотечественников и неразвитости местных рынков. Лабораторные центры по взятию анализов будут открываться по франшизе, на начальном этапе работы выполнять исследования компания будет в своих российских лабораториях или пользоваться услугами своих зарубежных партнеров. По мере роста бизнеса возможно создание собственных исследовательских мощностей за рубежом.

Помимо диагностических центров, в этих странах также будут открыты автоматы для бесконтактной сдачи анализов Helix Express — лабоматы. Сегодня в клиниках Санкт-Перербурга» компания установила более 40 лабоматов: в них можно получить пробирку для сдачи материала, пройти штрихкодирование и сдать биоматериал на анализ (слюну, мочу, кал). При необходимости процедуру будет выполнять медсестра. В будущем компания хочет ввести функцию забора капиллярной крови. Cдача анализов через лабомат на 30% дешевле, т.к. позволяет сэкономить на административном персонале.

Внедрение инновационных форматов работы, как и развитие экспорта своих услуг — закономерные решения компаний в условиях сильной конкуренции между лабораторными сетями в России и резким падением доходов после прекращения эпидемии ковида — в 2022 году выручка российских лабораторий от тестов на COVID-19 упала вдвое. И в этом плане «Хеликс» — одна из наиболее динамичных и гибких компаний. В последние годы она активно догоняет лидера российского рынка — компанию «Инвитро». При том, что у «Инвитро» почти в 3 раза больше лабораторий — 1930 против 750, разрыв по выручке значительно меньше: 36,5 млрд рублей против 23 млрд.