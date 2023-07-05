Россия везет золото в Китай

Розничный ювелирный магазин под брендом «Sokolov Moscow» открылся в «Grand Getaway» — крупном торгово-развлекательном центре в центре Шанхая. Это первый из трех магазинов, которые Sokolov планирует открыть в рамках пилотного проекта по выходу на рынок ювелирной розницы Китая. Еще два магазина в крупнейших торговых центрах Шанхая «Global Harbor» и «Cloud 9» начнут работу в первой половине июля.

Компания собрала 1,3 тысяч моделей ассортимента из существующих коллекций, а также 6 коллекций специально под Китай с учетом местной специфики потребления на основе проведенных опросов и фокус групп. 60% ассортимента представлена изделиями из золота 750 и 585 пробы, 40% — из серебра. Акцент в ассортименте будет сделан на более дорогую продукцию: известно, что китайские покупатели предпочитают украшения из золота с бриллантами, luxury бренды, золото более высшей, 750 пробы, в то время как в России более популярны изделия из золота 585 пробы.

Sokolov стал первой российской ювелирной компанией, вышедшей на рынок традиционной оффлайн-розницы Китая. «Мы открываем три магазина в рамках пилотного проекта, цель которой — тестирование бизнес-модели, которую мы разработали на основе детальной аналитики рынка, исследований, опросов, фокус-групп. Инвестиции в пилот составят до 10 млн долларов в ближайшие 2 года», — говорит Артем Соколов, управляющий партнер Sokolov.

Компания ожидает увидеть средний чек в золоте в районе 500-600 долларов (в России — 7000 рублей) чуть ниже лидера локального рынка — Chow Tai Fook ($800) и стремится достичь выручки в 100 тысяч долларов в течение первого месяца работы. По словам Артема Соколова, конкуренция на китайском рынке очень большая, тем не менее есть ниши и возможности для роста. В дальнейшем число магазинов может быть масштабировано до 30-50 в течение 2-3 лет.

Китайский рынок ювелирных изделий сильно больше российского. По данным Euromonitor, ювелирная розница Китая оценивается в 95 млрд долларов в год (в России — 300 млрд рублей). Несмотря на пандемию и антиковидные ограничения, китайский рынок активно рос: в чистом эквиваленте потребление золотых изделий в 2021 году превысило, по данным World Gold Council, 670 тонн, что на 63 процента больше, чем в 2020 году.

Исторически китайцы позитивно относятся к российской ювелирке. Достаточно вспомнить китайские автобусы у магазинов столицы: китайцы приезжали в специальные золотые туры и скупали золото и бриллианты, не глядя на бренды. В голове у них существует стереотип: Россия — крупнейший золотодобытчик в мире, в России есть золото. К тому же Россия у китайцев ассоциируется искусством — балетом, театром, литературой, что, безусловно, окажет позитивное влияние на позиционирование российского ювелирного бренда на китайском рынке.