Россия выходит на рекорд по экспорту зерна

Как заявил во вторник в рамках пресс-конференции президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, Россия в этом году может собрать 130-140 млн тонн зерна. При этом, пишет Finmarket, потенциал по его экспорту оценивается в 55 млн тонн. В прошлом году РФ собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Экспорт, по предварительным данным, в минувшем сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) составил 61,8 млн тонн.

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"Ожидать новых рекордов не стоит, урожайность уже на 10-12% меньше. Получим 130-140 млн тонн. Все равно урожай хороший, и его объемов нам за глаза хватит, чтобы удовлетворить все внутренние потребности и иметь очень хорошие перспективы на экспорт в наступившем сезоне. Может, не рекордные, как в минувшем, но никак не меньше 55 млн тонн", – сказал Аркадий Злочевский.

Впрочем, в Союзе экспортеров зерна рекордов все же ждут. Россия, преодолев санкционные барьеры, завершила 2022-2023 сельскохозяйственный год ожиданиями новых рекордных объемов зернового экспорта, который может составить 58-59 миллионов тонн, сообщил накануне РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

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В РФ 30 июня завершился очередной сельскохозяйственный год: традиционно этот период начинается 1 июля, когда в стране набирает силу уборочная кампания. Сезон 2022-2023 подвел итоги рекордного 2022 года, когда аграрии страны собрали 157,676 млн тонн зерна, включая 104,237 млн тонн пшеницы. Предыдущий максимум: 135,539 миллиона тонн зерна, 86,003 млн тонн пшеницы – был зафиксирован в 2017 году; в свою очередь экспорт зерна в сезоне 2017-2018 сельхозгода составил 52,422 млн тонн, включая 40,449 млн тонн пшеницы.

"Мы считаем корректной оценку Минсельхозом экспортного потенциала в диапазоне 55-60 миллионов тонн. На текущий момент мы уже перешагнули рубеж в 55 миллионов тонн и ожидаем достижения уровня 58-59 миллионов тонн. Таким образом, есть все шансы обновить рекорд сезона 2017-2018 годов", – сообщил Зернин.

"Наши оценки по урожаю составляют 134 млн т зерновых и зернобобовых на 2023 год, – сказал “Эксперту” аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов. – Из них 83,4 млн т – это пшеница, 16,2 млн т – кукуруза и почти 22 млн т – ячмень. Это заметно ниже показателей предыдущего года, но я считаю, что 2022 г. был исключительно удачным, поэтому сравнить с ним не совсем корректно. Если рассмотреть период с 2019 по 2021 года, то по пшенице наш прогноз выше среднего значения за эти три года на 4,6 млн т (+6%), по кукурузе на 1,7 млн т (+12%), а по ячменю на 2,1 млн т (+11%). Поэтому, несмотря на ожидаемое снижения урожая по итогам 2023 года, в целом, результат окажется хорошим».

В связи с этим эксперт прогнозирует, что в текущем году средние внутренние цены на пшеницу вырастут на 5% г/г, до 14 332 руб./т, прежде всего благодаря сокращению урожая и увеличению экспорта зерна, что постепенно снизит предложение на внутреннем рынке.

Основные риски, считает Алексей Головинов, это высокие переходящие запасы, которые продолжат негативно влиять на внутренние цены. В то же время экспортные цены, добавляет он, особо не изменятся, средний показатель за 2023 год может составить порядка 320 долл./т. оптимизм внушает ослабевший рубль, что позволит экспортёрам улучшить финансовые показатели.

Хлеб – это политика

Тем временем экспорт сталкивается с рядом проблем. Глобальные зернотрейдеры: Cargill, Viterra, Louis Dreyfus – с 1 июля прекращают экспортировать российской зерно, уходят из России, напоминает «Зерно-Онлайн». Об этом решении, а также о том, что начинают прорабатывать вопросы передачи своего бизнеса новым владельцам, они проинформировали Минсельхоз РФ еще марте текущего года.

Под вопросом и так называемая «зерновая сделка» с Западом по вывозу российского зерна и удобрений. Если она не начнет нормально работать, с 17 июля власти РФ прекратят участие в договоренностях. Кстати, Аркадий Злочевский считает, что зерновая сделка наносит ущерб экономике России. "Я считаю, что ее продлевать категорически нельзя. Она наносит ущерб России, нашей экономике и нашим зерновым поставкам, объективный, на мой взгляд, ущерб", – сказал Злочевский на пресс-конференции.

Что касается «зерновой сделки», то вопрос по ней будет решен в ближайшие дни в Женеве на переговорах РФ и ООН. Как напоминает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для ее продления нет, и Сергей Лавров сообщил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки. Учитывая настрой российских представителей власти, а также невыполнение договоренностей со стороны Запада, скорее всего, зерновая сделка будет расторгнута.

Выход России на первое место среди экспортеров зерна многие эксперты связывают с введением одностороннего продуктового эмбарго в 2014-м году, отмечает директор по коммуникациям Международной ассоциации экспертов Иван Никитин. В пользу такого аргумента говорят цифры - в 2013 году Россия экспортировала 16 млн тонн – 10 лет спустя уже 45.

«Сравнение с советским периодом вообще бьет все мыслимые рекорды – тогда зерно, например, покупали в Канаде за нефтедоллары. Потому что хлеб в нашей стране – это не экономика, а политика. На этом фоне решение крупнейших мировых трейдеров прекратить экспорт российского зерна также можно объяснить политическими причинами», – говорит эксперт.

Разговоры о запрете российского экспорта зерна идут с начала известных событий 2022 года, но дальше слов дело не заходило, напоминает Иван Никитин. Во многом это было связано с существованием “зерновой сделки” – “правильные” страны покупают “правильное” зерно для помощи странам бедным. «Но то ли, все зерно вывезли, то ли российская сторона поняла, что ее, мягко говоря, водят за нос, но то, что называли “зерновой сделкой” по видимому приходит конец. На этом фоне открыто покупать российскую продукцию западным компаниям становится “не комильфо”.

Уйдет ли российское зерно с мировых рынков в данном случае? Нет, уверен Иван Никитин. Дело в том, объясняет он, что и так львиную долю Россия поставляет дружественным странам. А если отечественные злаки понадобятся нашим “западным партнерам”, то всегда есть отработанные "нефтяные схемы": российское зерно будут либо перегружать в нейтральных водах на нейтральные суда, либо в лидеры мирового экспорта этого вида сельскохозяйственной продукции внезапно выйдут Белоруссия или, скажем, Казахстан. «В любом случае убрать с рынка главного поставщика зерна в мире (20% мирового рынка) не получится даже с помощью отказа всех трейдеров вселенной», - уверен эксперт.

Тем временем, к 4 июля 2023 года фьючерсы на пшеницу в США упали до 6,3 доллара за бушель, резко отступив от четырехмесячного максимума 7,56 доллара 26 июня, поскольку опасения ведущих мировых производителей по поводу предложения ослабли. Осадки на Среднем Западе США развеяли опасения по поводу того, что засуха нанесет ущерб предстоящему урожаю, восстановив ожидания высоких уровней производства в следующем маркетинговом году.

С другой стороны, российские официальные лица дают понять, что соглашение, гарантирующее торговый коридор для экспорта украинского зерна, не будет продлено после установленного срока 17 июля. Прекращение продаж через Черное море лишит основных потребителей на Ближнем Востоке и в Африке основного источника поставок, что может привести к дефициту сырья. Все перечисленные факторы, уверены эксперты, приведет к дальнейшему росту цен на зерно.