Рубль пытается не улететь за 90

Утро среды, 5 июля, рубль начал умеренным снижением после сильных потерь в течение предыдущей торговой сессии. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 89,79 руб. (+61 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4,5 коп. — до 12,38 рубля.

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Причиной негатива стал целый ряд факторов, причем как внешних, так и внутренних. Так, цены на нефть североморской марки Brent умеренно снижаются, а глобальные инвесторы демонстрируют отсутствие аппетита к риску. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила 75,78 долл. за баррель, что на 0,62% ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Плюс к тому негативная динамика преобладает на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона: китайский CSI 300 снизился на 0,61%, японский Nikkei 225 — на 0,19%, гонконгский Hang Seng — на 1,37%, южнокорейский Kospi — на 0,26%, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,33%.

Из внутренних факторов на рынке отмечаются снижение спроса на рублевую ликвидность и слабые показатели внешнеторгового баланса. Впрочем, от более серьезной просадки рубля удерживают заявления властей России. Президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что экономика России развивается лучше прогнозов.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных», — сказал он.

Глава кабмина, в свою очередь, дал самую оптимистичную на данный момент оценку потенциального роста ВВП РФ в 2023 году.

«Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, то мы должны расти больше 2% за год», — заявил премьер. Драйвером роста, по его словам, выступает обрабатывающая промышленность (+12,8% май к маю), в том числе благодаря процессам импортозамещения.

После 90 жизнь есть

Вчера была первая реакция рубля после его падения на планку 90 за доллар США: в моменте рубль терял 2%, напоминает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Но дальше дело не пошло. А комментарии ЦБ по вопросу репатриации выручки экспортеров явно не обрадовали рынок.

Сегодня утром доллар вновь бьётся под уровнем 90, и если не появится объемного предложения на валютном рынке, риск временного ускорения доллара вверх резко возрастет. После прохода 90 область немногим выше 92 рублей может оказать долгосрочное динамическое сопротивление, отмечает эксперт.

«Очевидно, на таком курсе рубля ЦБ повысит ставку, причем значительно. И уже сам факт ужесточения денежно-кредитной политики может сбить панику на рынке», — констатирует Зельцер.

Потенциал есть, но только некоторый

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич полагает, что в конце июня, после прохождения пика налоговых выплат, волне ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам способствовали снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и ухудшение ситуации в ценах на нефть. Именно в ее рамках пара доллар/рубль вышла к отметке 90 рублей, под которой консолидируется в последние сессии, полагает.

При этом, указывает он, в отсутствие высокого предложения от экспортеров, которые увеличат продажу иностранной валюты во второй половине месяца, национальной валюте не удается перейти к восстановлению. И это несмотря на улучшение в последние сессии ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в диапазон 75–80 долларов за баррель.

«На наш взгляд, в текущих условиях, учитывая улучшение ситуации в ценах на нефть, рубль имеет некоторый потенциал к восстановлению. Так, ближе к концу месяца, при активизации экспортеров, он может отыграть часть потерь, что приведет к отступлению пары доллар/рубль к нижней границе диапазона 85–90 рублей», — полагает Богдан Зварич.