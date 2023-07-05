Рубль упал и прихлопнул дивиденды

Торги на рынке акций открылись с продолжения начавшегося вчера вечером снижения. Но объявление Минфином о сокращении валютных интервенций вдвое вызвало резкое падение курса рубля. Это привело к покупкам акций экспортеров, балансовая выручка которых возрастает с падением курса российской валюты. По итогам основных торгов большинство «голубых фишек» выросло, но они лишь отыграли падение, случившееся вчера вечером.

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Индекс Мосбиржи снизился на небольшие 0,1%, продолжая оставаться в боковике. Но некоторые факторы говорят о том, что рынок скорее упадет, чем вырастет. Прежде всего, на это намекает динамика акций Сбера, которую многие рассматривают как эталон инвестиционных настроений. С 25 мая бумага торгуется в высоковолатильном боковике, несмотря на то, что все аналитики считают эту акцию одной из самых перспективных.

Более того, на дневном графике Сбера вырисовывается «медвежья» фигура технического анализа «нисходящий треугольник». Вчера бумага попыталась выйти из него вверх, но пока о развале «треугольника» говорить рано, Сбер рискует в него вернуться.

Сильная поддержка по Сберу находится в районе 236 руб. Ее пробой быстро уведет котировки к 230 руб., а если и этот уровень не устоит, то к 215 руб. Но в любом случае отсутствие роста Сбера говорит о том, что инвесторы боятся покупать, и не очень-то верят в сильный рост рынка акций.

Другим подтверждающим эту гипотезу фактором является резко сменившееся отношение к дивидендам. Именно высокие дивиденды были основным драйвером роста рынка акций в первом полугодии. Но упавший рубль этот драйвер убил.

С начала года рубль ослаб к доллару на 30%.

«Теперь он находится в одном ряду с мексиканскими песо, аргентинским песо, турецкой лирой и потерял за год 74% (для сравнения, турецкая лира потеряла 55%», — пишет в своем обзоре управляющий активами компании Cresco Finance Степан Сумин.

Вчера первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор не планирует вводить обязательную продажу валютной выручки для увеличения притока валюты на Московскую биржу, что позволило бы укрепить рубль. Следовательно, у Банка России остается лишь один вариант для прекращения его падения: серьезное повышение ключевой ставки. С ее ростом (то есть, ростом стоимости денег в экономике) увеличатся доходности облигаций и проценты по банковским депозитам. Вложения в рублевые активы станут более выгодными.

Некоторые аналитики не исключают, что на ближайшем заседании ЦБ ставка с нынешних 7,5% может быть поднята до двузначных величин. В таком случае покупка акций под дивиденды станет неинтересной, поскольку вложения в ОФЗ считаются безрисковыми, а их доходность намного превысит среднюю дивидендную доходность рынка акций.

Сегодня в числе лидеров снижения были бумаги, которые последний день торгуются с дивидендами. Так, на 2,2% подешевели привилегированные акции «Башнефти» (дивидендная доходность — 11,5%), ЛСР потерял треть процента (дивдоходность — 9,8%).

До следующих дивидендных выплат пройдет много времени, за которое может много чего случиться. Инвесторы боятся, что эти бумаги повторят судьбу акций сотового оператора МТС, которые в течение нескольких дней после отсечки реестра упали более чем на 17%, и это при том, что их дивидендная доходность была около 10%.

Впрочем, дивидендная идея не умерла совсем. Еще теплятся надежды на щедрые выплаты со стороны черных металлургов, которые не делились прибылью с акционерами уже полтора года. К тому же, для акций этих компаний очень благоприятно снижение курса рубля.

Тем не менее и в «стальных» бумагах не наблюдается повышенного спроса: сегодня они выросли, но вчера на падающем рубле были чуть хуже рынка.

Аналитики также отмечают ухудшение состояние российского бюджета (в том числе из-за необеспеченных ростом экономики социальных инициатив) и опасаются, что для пополнения казны власти будут закручивать налоговые гайки.

«Повышение минимального размера оплаты труда ведет к росту налоговой нагрузки на бизнес. После повышения МРОТ в течение 1–2 лет динамика ВВП, как правило, ухудшается. Судя по историческим аналогиям, такая новация может стоить российскому ВВП порядка 2–3% в течение года–двух после ее реализации», — пишет аналитик по акциям инвесткомпании «АК БАРС Финанс» Александр Осин.

Экономист банк «ЦентроКредит» Евгений Суворов отмечает сегодняшнее сообщение Минфина, в котором финансовое ведомство прогнозирует в июле недобор 4,5 млрд руб. нефтегазовых доходов.

«Поразительно, что даже при 90 рублях за доллар Минфин продолжает недобирать нефтегазовые доходы! Это какая же ему нужна девальвация? До 100?», — вопрошает экономист.

Не исключено, что при таких вводных самым ценным на счетах инвесторов могут оказаться деньги, которые позволят купить акции на падении их котировок.