Продажи легковых автомобилей в России увеличились в 2,5 раза год к году

В июне в РФ было продано 82,4 тыс. легковых автомобилей, что в 2,5 раза больше, чем год назад и на 14,2% выше майского показателя.

Об этом свидетельствуют данные «Автостата», пишет «Коммерсант». Издание отмечает, что на рост спроса влияет курсовая динамика и расширение модельных рядов.

Так, вернувшаяся на рынок Lada Vesta сразу стала наиболее популярной машиной, при этом наиболее продаваемой у «АвтоВАЗа» остается бюджетная Granta. Среди иномарок самыми востребованными являются Chery и Haval.

По итогам первого полугодия продажи легкового автотранспорта растут на 14% — продано 401,6 тыс. автомобилей, сообщает газета.

Самая популярная зарубежная марка сейчас — китайская Chery, ее продажи в июне подскочили в 4,3 раза, составив 10,1 тыс. машин. В топ-10 попали также суббренды Chery — Exeed и Omoda; на третьем месте по объему продаж в прошлом месяце — Haval, реализация которого выросла в 5,2 раза, до 8,3 тыс. штук.

Далее следуют Geely (рост в 4,2 раза, до 6,9 тыс. автомобилей) и Changan (рост в 21,7 раза, до 3,5 тыс.).

Из некитайских брендов в «десятку» вошли Kia, Hyundai и Toyota, которые ввозятся в РФ по параллельному импорту. Их доля на рынке РФ в последние месяцы составляла 12–14%.