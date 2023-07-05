Сергей Пенкин исполнит все хиты и песни с долгожданного альбома в Зеленом театре ВДНХ

14 июля 2023 года Сергей Пенкин даст большой летний концерт с программой «Летние песни о любви» в Зеленом театре ВДНХ. Артист устроит настоящую «пенкинскую пятницу» и представит свой новый альбом «Нам не избежать любви», куда вошло 13 новых треков.

- В этот раз мы не спешили и очень тщательно подбирали каждую песню, - рассказал Сергей Пенкин.

Многие песни, вошедшие в альбом «Нам не избежать любви», долго ждали своего часа, прежде чем были изданы.

- Например, песня «Дай мне шанс» пролежала на студии шесть лет и ждала своей очереди, пока я не созрел, чтобы записать ее, - говорит Сергей Пенкин. - В записи альбома приняли участие много людей практически со всего мира, и я очень благодарен всем авторам, принявшим участие в этом музыкальном путешествии. Думаю, получилось круто и вам все понравится.

Кроме песен с альбома «Нам не избежать любви», Сергей Пенкин исполнит свои главные хиты, его авторские песни, оперные арии и популярные западные шлягеры в стиле кроссовер.

Репертуар певца включает в себя почти две сотни композиций, самыми известными из которых стали песни «Feelings», «Дождь осенний», «Ария мистера Икс», «В другую весну», «Полетели со мной», «Призрак оперы», «Триумф Дон Жуана» и др, созданные на музыку Имре Кальмана, Морриса Альберта, Александра Клевицкого, Игоря Гранова, Юлианы Донской и других композиторов. Многие песни Сергей Пенкин написал сам – среди них «Розовый сад», «Молитва», «Сверчок», «Вокализ №3», «Последний шаг» и др. Сергей Пенкин постоянно обновляет репертуар - недавние композиции «Не друзья, не любимые», «Полетели со мной», «Сердце на осколки», «Музыка», «Медиамир» уже полюбились зрителям.

С сольными концертами музыкант выступал на крупнейших площадках России, включая Государственный Кремлёвский дворец, Московский международный Дом музыки и Crocus City Hall. Сергей Пенкин является одним из наиболее известных певцов России. Его голос занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на профессиональный стаж на сцене в 35 лет и более пяти тысяч концертов по всему миру, артист не перестает удивлять своих зрителей новаторским подходом к творчеству.