У Запада появилось слабое звено в торговой войне с Китаем

Плохие отношения у Белого дома не только с Россией, но и с Китаем. Однако в отличие от России подавляющее большинство американских бизнесменов очень хотят их улучшения. Этого же, похоже, в последнее время хотят и в Белом доме, о чем неоднократно говорил президент Байден. Недавно в Пекине побывал госсекретарь Энтони Блинкен, ездивший оттаивать явно «замерзшие» отношения. Завтра в столицу КНР с той же миссией отправляется и министр финансов Джанет Йеллен, долгожданный визит которой рассчитан на 4 дня. Ожидается, пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP), что до встречи между президентами Байденом и Си Цзиньпином, которая, похоже, может состояться в ноябре этого года, Китай посетят с визитами министр торговли США Джина Раймондо и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри, бывший глава МИД США.

Отношения между США и КНР никогда нельзя было назвать безоблачными, но очень уж сильному их ухудшению, как теперь, раньше всегда мешало экономическое и торговое сотрудничество между двумя первыми экономиками планеты. Однако в последние годы резко обострилось соперничество между США и КНР в сфере высоких технологий. Китай, к тому же, активизировал международную политику и начал энергично бороться с попытками Вашингтона сдержать его развитие. В результате при Джо Байдене отношения между США и Китаем опустились до самого низкого за полвека уровня.

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От охлаждения отношений между Америкой и Китаем сильно страдает американский бизнес. Неудивительно, что ряд крупных компаний уговаривают Белый дом отказаться от никому не нужной конфронтации и не готов идти на жертвы из-за торговой войны. Тем же самым занимается, кстати, и европейский бизнес, но, естественно, со своими правительствами. Европа, для которой Китай тоже является крупнейшим торговым партнером, вынуждена поддерживать союзника из-за океана. Отношения Брюсселя с Пекином в последние годы тоже ухудшились, хотя и не до такой степени, как у США. С официальной позицией по Китаю ЕС, вынужденного следовать в фарватере политики Вашингтона, не согласна не только внушительная часть еврочиновников, но и ряд европейских государств.

Европейские компании потребовали у президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен улучшения отношений между Евросоюзом и Китаем перед ее недавним визитом в КНР.

Конечно, Белый дом не может не считаться с мнением и желаниями большей части американского бизнеса, но, как пишет SCMP, на пути улучшения отношений много препятствий, которые могут свести на «нет» все усилия вашингтонских «голубей». Сейчас в отношениях между США и КНР явное затишье, но в следующем году, который будет в США выборным, все может измениться. Уже сейчас очевидно, что все кандидаты на пост президента США настроены по отношению к Китаю враждебно.

Китай, причем, как на уровне бизнеса, так и на уровне правительства, тоже стремится к улучшению отношений с Америкой. В Пекине утверждают, что Поднебесная никогда не хотела и, тем более, не хочет и сейчас изолироваться от внешнего мира и поэтому стремится поддерживать нормальные отношения со всеми странами, включая, естественно, США. Об этом в частности говорил в начале июня на финансовом форуме вице-председатель финансового регулятора Фэн Синхай.

В последнее время в Поднебесную зачастили крупные американские промышленники, которых принимают на самом высоком уровне. Илон Маск, к примеру, в конце мая встречался с главой МИД КНР Цинь Ганом и первым вице-премьером Дин Сюэсяном. Через две недели Си Цзиньпин принял Билла Гейтса, причем, назвал его «старым другом». Это была, кстати, первая встреча китайского лидера с крупными иностранными бизнесменами в последние годы.

Эти встречи были призваны восстановить доверие американского делового сообщества к Китаю, подорванное обысками в начале мая в офисах американской компании Capvision и медленным восстановлением китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений в конце прошлого года. Американские компании сейчас крайне осторожно ведут дела в КНР, опасаясь попасть под санкции как американские, так и китайские.

Несмотря на неоднократно произнесенное желание улучшить отношения президент Байден, тем не менее, как считает подавляющее большинство экспертов, не намерен снимать тарифы на китайские товары в размере 300 млрд долларов, введенные Дональдом Трампом; и отменять санкции против китайских IT-компаний. По крайней мере, до выборов 2024 года.

Это значит, что отношения между Пекином и Вашингтоном могут в кратко- и среднесрочной перспективе несколько улучшиться и отойти от опасной черты, за которой военное столкновение, например, из-за Тайваня, но политическое и экономическое соперничество никуда не исчезнет и две главные экономики планеты обречены на конфронтацию. Правда, конфронтацию в отличие от нынешней управляемую и контролируемую.