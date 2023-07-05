Стало известно о планах эмиратской ADNOC и австрийской OMV по созданию СП стоимостью $30 млрд

Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC и концерн OMV (Австрия) ведут переговоры о слиянии своих «дочек» для создания нефтехимического гиганта стоимостью $30 млрд.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что речь идет об австрийской Borealis и эмиратской Borouge — совместного предприятия ADNOC и OMV. Рыночная стоимость дочерних структур двух холдингов оценивается в $10 млрд и $22 млрд соответственно.

Borealis со штаб-квартирой в Вене на 75% принадлежит OMV, другими 25% часть владеет Adnoc; Borouge уже является СП между Adnoc и Borealis.

По мнению аналитиков Citigroup, объединение компаний обеспечило бы Borouge доступ к устоявшимся европейским рынкам Borealis, а также способствовало бы развитию в США. Кроме того, это могло бы расширить портфель компании. «Любое слияние, скорее всего, повысит текущие технологические возможности Borouge и предложения продуктов», — считают эксперты. Они указывают в том числе на то, что Adnoc стремится расширить присутствие в производственно-сбытовой цепочке нефтехимии, поскольку хочет «застраховаться от того, что может произойти в долгосрочной перспективе со спросом на транспортировку нефти».

По словам собеседников агентства, владельцы ADNOC и OMV ведут переговоры о возможном соглашении и структуре собственности объединенной компании уже несколько месяцев, при этом один из вариантов слияния предполагает, что эмиратской и австрийской сторонам будут принадлежать равные доли, а часть акций может находиться в свободном обращении и торговаться на фондовой бирже.

Сообщается, что точная стоимость и структура собственности остаются ключевыми препятствиями для возможного соглашения, поэтому его условия могут существенно измениться.

Помимо этого, указывается в материале, OMV настаивает на том, чтобы штаб-квартира будущего предприятия находилась в Европе, даже если оно будет зарегистрировано в Абу-Даби; не исключено, что переговоры могут быть заморожены, так как стороны придерживаются противоположных позиций по ряду вопросов.

Акции Borouge выросли на целых 9,4% на торгах в Абу-Даби, что стало самым большим скачком с июня 2022 года, сообщает агентство.

Borouge стала публичной в прошлом году в результате первичного размещения акций на сумму $2 млрд. Компания производит пластмассы, химикаты и удобрения. Общий объем продаж и прочие доходы предприятия в 2022-м составили $13,3 млрд.

Слияние может сделать компании более конкурентоспособными и расширить возможности для инвестирования и развития на азиатских рынках, где спрос на химикаты и пластмассы продолжает расти, пишет Bloomberg.

Отмечается, что обсуждаемая сделка соответствует плану ОАЭ по привлечению инвестиций и технологий, а также созданию новых отраслей промышленности и производственных мощностей.