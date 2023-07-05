Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области

ВСУ продолжают осуществлять попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Как сообщает Минобороны РФ, на Донецком направлении за сутки отражены девять атак противника, уничтожено до 290 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении отбиты две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ, пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. «За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также две гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.

На Южно-Донецком направлении отражено пять попыток наступления ВСУ; на Запорожском направлении отбита атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области.

В районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

«Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 300 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, две самоходных артиллерийских установки "Акация", а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — указывается в сводке оборонного ведомства.

На Купянском направлении уничтожено до 20 украинских боевиков, сообщают в министерстве.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами», — отмечает Минобороны.

Также сообщается, что в районах населенных пунктов Дружковка и Максимовка (ДНР) уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ.