Цена нефти: новые вводные задаются старым способом

Ситуация на рынке нефти во вторник, 4 июля, складывалась достаточно драматично. Стоимость «черного золота» подскочила на 2% на фоне сообщений о дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией и Россией в августе, а также о слабых перспективах мировой экономики.

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Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, заявила, что продлит добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки до августа, в то время как Россия и Алжир добровольно снизили объемы добычи и экспорта в августе на 500 000 и 20 000 баррелей в сутки соответственно.

К утру 5 июля нефть растеряла часть повышения, но эксперты уверены, что это еще не конец ралли. Brent подешевела на 0,6%, до 75,79 доллара за баррель после роста на 1,60 доллара во вторник. Фьючерсы на американскую West Texas Intermediate (WTI) торговались на уровне 70,86 доллара за баррель, что на 1,07 доллара или 1,5% выше закрытия понедельника.

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«Цены на нефть снова оказались под давлением из-за сохраняющихся опасений по поводу замедления мировой экономики и дальнейшего повышения процентных ставок в Штатах и Европе, — заявил Reuters Томомичи Акута, старший экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting. — Рынок, вероятно, продолжит колебаться в течение некоторого времени, сосредоточившись на экономических показателях в Китае и денежно-кредитной политике центральных банков», — сказал он, отметив, что Brent будет торговаться около 75 долларов за баррель.

Проведенный в среду опрос частного сектора показал, что активность в сфере услуг Китая росла в июне самыми медленными темпами за пять месяцев, поскольку ослабление спроса повлияло на динамику восстановления экономики страны после пандемии. Рынок также ожидает протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 13–14 июня, которое состоится сегодня.

Конъюнктура — не для роста

Цены на нефть с 28 июня выросли более чем на 4%, но импульса к обновлению уровней начала июня (выше 78 долл./барр.) пока не наблюдается, подтверждает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова.

С одной стороны, говорит она, есть поддержка со стороны ОПЕК+, выраженная, правда, в добровольном сокращении добычи, но и рынок сейчас профицитен по спросу.

С другой стороны, этого явно недостаточно. Тот же Китай не оправдывает надежд как активный потребитель сырья: оздоровление экономики после снятия коронавирусных ограничений было заметно более вялым, чем ожидалось. Наблюдаемый в начале года скачок спроса на нефть в Китае был в значительной степени догоняющим эффектом после падения в прошлом году.

Также важным фактором давления на рынке нефти остаются опасения по росту ключевых ставок в странах Запада.

«В этой связи мы пока продолжаем оценивать состояние рынка нефти как непростое и не имеющее сильных конъюнктурных факторов поддержки, необходимой для уверенного закрепления выше 75 долл./барр.», — отмечает Крылова.

Не выходя из коридора

«На этой неделе нефтяной рынок оценивает новые вводные, по которым предложение нефти со стороны стран ОПЕК+ в августе может оказаться на 1,5 млн б/с ниже более ранних прогнозов. В сокращении 1 млн б/с от Саудовской Аравии сомнений нет, а вот снижение российского экспорта на 500 тыс. может быть заложено в котировки только после получения подтверждающих данных, поскольку дискуссия о том, насколько страна сократила добычу после мартовских заявлений, до сих пор продолжается», — рассказывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Параллельно, подтверждает он, появились данные об экономической активности в Китае и США, которые оказались слабее ожиданий. Это повышает риски на стороне спроса, которые могут частично скомпенсировать выпадающие поставки.

«Фьючерсы на Brent пока остаются в рамках прежнего торгового диапазона, демонстрируя повышенную волатильность. Вероятно, коридор 71–78 долл. за баррель будет актуален в первой половине месяца», — говорит Галактионов.

В центре боковика

Вообще, указывает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин, проторговка широкого боковика 71,4–78,68 долл. за баррель продолжается с мая текущего года. На прошлой неделе нефть снова отскочила от зоны поддержки 71,4–71,9 долл., которая не дает ценам опуститься ниже в четвертый раз с начала мая. По состоянию на 10:00 мск цена составляет 75,81 долл.

Средняя цена Urals в июне составила 55,28 долл. (-36,6% год к году) против 53,34 долл. (–32.3% год к году) в мае, отмечает эксперт. Средняя цена Urals по итогам полугодия составила 52,17 долл. (–38% год к году). Если конвертировать по средней цене доллара США 76,89 руб., получается 4 011 руб. за бочку нефти. Отклонение от запланированной стоимости в российском бюджете 2023 года составляет 17,84 долл., или 25,5% (плановый ориентир 70,1 долл.).

Однако, полагает Чеврычкин, стоит обратить внимание на динамику снижения дисконта цены нефти марки Brent к российской Urals на 4%: в июне он составил примерно 20 долл. (26%), а в мае — 22 долл. (30%).

Еще один немаловажный момент состоит в том, что действуя в паре с Саудовской Аравией, Россия в августе 2023 года добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (саудиты — на 1 млн), считает аналитик. Эта новость способна повлиять на развитие дальнейших событий в плане поддержки стоимости нефти, а возможно и отскока котировок на фоне сокращения предложения. Однако, судя по ценовому графику, желающих отыграть такую новость пока не сильно много, констатирует он.

В целом же пока технический анализ ценового графика говорит о нейтральной ситуации на рынке нефти, указывает Чеврычкин. Индикатор RSI на всех временных интервалах сигнализирует об отсутствии перепроданности или перекупленности инструмента. Котировки актива находятся в самом центре боковика. В такой ситуации многие трейдеры увеличат активность только, когда цена будет тестировать его границы.

Мнения участников рынка разделятся, считает аналитик. Кто-то будет открывать позиции на пробой и дальнейшее направленное движение, а кто-то на отбой и возврат котировок в диапазон.

«Завтра, в 18:00 мск, выйдет статистика по запасам сырой нефти, которая, надеемся, добавит динамики умеренному ритму летней торговли», — заключает Сергей Чеврычкин.