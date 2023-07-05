Цены на поставляемую в Китай российскую нефть ESPO Blend выросли до семимесячного максимума

Цены на российскую сырую нефть марки Brent, которую импортирует Китай, подскочили до семимесячного максимума.

Как пишет Bloomberg, покупатели сырья стремятся обезопасить грузы на фоне возросшего спроса со стороны России и после того, как Москва пообещала сократить экспорт энергоресурса.

Сообщается, что российская нефть марки light sweet, загруженная в тихоокеанском порту Козьмино с поставкой в Китай в августе, торговалась со скидкой в $4 за баррель по отношению к фьючерсам ICE на Brent на условиях поставки с судна, после дисконта в $6 на июльские грузы.

Это самая скромная скидка с начала декабря, когда страны G7 ввели «потолок цен» на российскую нефть, что привело к свободному падению цен, указывает агентство.

Россия ранее пообещала сократить добычу и экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в августе. Еще до этого прогнозировалось, что экспорт нефти из РФ сократится в июле, поскольку российские нефтеперерабатывающие заводы наращивают работу после техобслуживания.

Крупные китайские частные НПЗ, такие как Hengli Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong Co. были активными покупателями российской нефти в связи с ее относительной дешевизной по сравнению с нефтью, не подпадающей под санкции. Ожидается, что они останутся таковыми после недавнего обнародования Пекином новых импортных квот. По словам одного из трейдеров, повышение цен связано с тем, что частные НПЗ только что получили новые квоты на импорт сырой нефти. «Сейчас они отправились за покупками, а российская нефть остается относительно дешевой», — сказал собеседник агентства.

Другой трейдер подтвердил, что спрос со стороны КНР увеличивается на фоне сокращения производства в России.

Еще три источника агентства заявили, что росту цен для Китая также способствуют высокие ставки со стороны индийских переработчиков.

Трейдеры указывают на то, что КНР проявляет незначительный интерес к нефти марки Urals из европейских портов РФ, учитывая сокращение поставок и высокий спрос со стороны Индии. Вместе с тем они ожидают, что рост цен на ESPO Blend вскоре замедлится.