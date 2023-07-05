Украли все: французские предприниматели подсчитали убытки от беспорядков

Союз французских предпринимателей оценил убытки компаний от нескольких дней беспорядков более чем в €1 млрд. По предварительным данным, было разграблено свыше 200 магазинов, разрушено 300 банковских отделений, повреждено 400 табачных лавок. Кроме того, уличные протесты привели к значительным потерям в сфере туризма, сообщает Le Parisien.

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«Стали известны первые цифры о масштабах ущерба по парижскому району. По предварительной оценке транспортных ассоциаций, ущерб составил не менее €20 млн. Председатель ассоциации предпринимателей Жоффруа Ру де Безье оценил ущерб в €1 млрд. Кроме того, видеозаписи беспорядков, облетевшие весь мир, наносят ущерб имиджу Франции. Этим летом число иностранных туристов в стране сократится, хотя сезон был многообещающим. Многие люди уже отменили свои поездки», — говорится в публикации.

Как уточнил де Безье, участники беспорядков действовали с «использованием методов абсолютного насилия», они «украли все, даже кассовые аппараты, чтобы их потом уничтожить». По данным министра-делегата по делам малых и средних предприятий (МСП) и торговли Оливии Грегуар, пострадало чуть более 1000 предприятий: более 400 табачных баров, 400 банковских отделений, 200 розничных магазинов, а также спортзалы и аптеки. Пострадавших торговцев она назвала «расстроенными», «ошеломленными» и «удрученными», некоторые, по ее словам, сомневаются, что смогут снова открыться.

Ретейлерам, пострадавшим от беспорядков, власти на неделю продлили период распродаж (летние распродажи традиционно начинаются в последнюю среду июня), чтобы привлечь покупателей и наверстать упущенную выгоду. По данным министра транспорта Клемана Бона, движение автобусов и трамваев должно восстановиться уже к вечеру среды после нескольких дней простоя.

Уличные беспорядки охватили Францию после того, как полицейские 27 июня застрелили 17-летнего алжирца.

