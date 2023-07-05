В столичном регионе во второй половине дня ожидается гроза с сильным ветром

Москвичей и гостей столицы предупредили о неблагоприятных погодных условиях во второй половине дня.

Об этом сообщает Telegrm-канал комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, сегодня с 12:00 и до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождем. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с», — указывается в сообщении.

Столичные власти просят граждан быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковаться рядом с ними.

По словам главного специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, 5 июля столичный регион окажется на северо-западной, теплой окраине антициклона. «При переменной облачности местами соберется кратковременный дождь, на севере и западе Подмосковья возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 26..28 градусов, по области 23..28, ветер юго-западный 5-10м/с», — уточняет Позднякова.

Отмечается, что атмосферное давление в регионе будет слабо расти, в дневные часы формируются условия погодной гипоксии; геомагнитный фон в среду ожидается спокойный.