В рамках ИННОПРОМ-2023 пройдет Конференция по новым промышленным технологиям

Организатором конференции является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Целью Конференции является создание условий для выстраивания технологического суверенитета российских промышленных компаний. Уникальность мероприятия заключается в объединении участников развития технологического суверенитета: представителей науки, промышленности и государства.

Мероприятие проводится в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

В программе Конференции по новым промышленным технологиям запланировано 20 панельных дискуссий о современных средствах производства, цифровых решениях, робототехнике, аддитивном производстве, новых материалах, беспилотных системах, индустриальном программном обеспечении и международном сотрудничестве в этих сферах.

На пленарной сессии Конференции будет рассмотрена тема цифровизации производства. Этот вопрос особенно актуален, так как сегодня компании активно внедряют новые технологии, в том числе аналитику больших данных, машинное обучение, искусственный интеллект, роботизацию, дополненную реальность, интернет вещей (IoT), 3D-печать, облачные вычисления.

В мероприятии примут участие руководители промышленных предприятий, представители IT-сектора и главы департаментов по цифровизации крупнейших индустриальных и технологических лидеров России.

«Цифровизация – залог конкурентоспособности промышленности. По поручению Президента России в этом году деловая программа ИННОПРОМ обогащается Конференцией по новым промышленным технологиям. Мероприятие охватывает самые разные тематики: большие данные, интернет вещей, аддитивные производства, новые материалы, виртуальные испытания – инструменты, благодаря которым промышленность сегодня выходит на новый технологический уклад. У нас есть прекрасная возможность в рамках Конференции объединить на площадке ИННОПРОМа бизнес, науку и молодых ученых, чтобы новые разработки нашли применение в промышленности», – прокомментировал директор департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимир Дождев.

«Считаю важным обсудить на ИННОПРОМе системные инструменты перехода российской промышленности на суверенное отечественное промышленное ПО. После первых проектов импортозамещения, которые были реализованы на площадке индустриальных центров компетенций, промышленникам и разработчикам при поддержке государства следует сделать следующий шаг и добиться повсеместного использования ПО российских разработчиков для разработки и производства промышленных изделий. Такой подход – условие устойчивого развития производства в нашей стране», - сказала директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева.

«Цифровая трансформация позволяет комплексно преобразовать отдельно взятое предприятие, его продукцию, бизнес и операционные модели, сформировать новые каналы продаж и решений, направленных на повышение выручки и как следствие роста стоимости компании», – поделился мнением председатель Совета директоров РОТЕК Михаил Лифшиц, один из хедлайнеров Конференции.

«Прогрессивные разработки в области промышленного производства помогают существенно повысить эффективность и качество производственных процессов. Во многом они являются залогом формирования технологического суверенитета страны. На конференции компании – технологические лидеры поделятся опытом внедрения цифрового производства, импортозамещения промышленных технологий, выстраивания систем взаимодействия сквозных информационных технологий», – отметил Антон Атрашкин, программный директор ИННОПРОМ.

Конференция по новым промышленным технологиям будет проходить с 10 по 12 июля 2023 в рамках ИННОПРОМ-2023 в залах 3.1, 3.2, 3.5 конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Для посещения мероприятий Конференции необходима регистрация на сайте ИННОПРОМ в любом статусе и специальный флоутер, который можно получить на стойке регистрации Конференции.