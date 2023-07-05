В РФ провели учения по проверке устойчивости Рунета на случай отключения извне

Власти РФ и операторы в ночь на 5 июля в очередной раз проверили работоспособность российских интернет-ресурсов в условиях возможного отключения от международной Сети.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. В Роскомнадзоре сообщили, что учения прошли успешно. Отмечается, что в соответствии с законом об устойчивости Рунета подобные мероприятия должны проводиться не реже одного раза в год.

Один из собеседников агентства напомнил, что задачей закона «О суверенном Рунете» является сохранение работоспособности российского сегмента Сети при отключении его извне. «В ходе учений могли проверять, правда ли Рунет продолжает работает при подобном отключении. Примерно также испытывают бронежилеты, когда надевают их на манекены и потом расстреливают», — пояснил он.

Закон «О суверенном Рунете» был принят в 2019 году для защиты российского сегмента интернета от внешних угроз. Он предполагает, что на сетях всех операторов России должно быть установлено специальное оборудование, через которое Роскомнадзор при необходимости сможет управлять маршрутизацией трафика. Случаев отключения России от глобального интернета до сих пор не было, в настоящее время ведомство применяет установленное на сетях операторов оборудование для блокировки доступа к запрещенному в РФ контенту.

Закон предписывает владельцам сетей связи, интернет-компаниям и другим игрокам рынка не реже раза в год участвовать в учениях по устойчивости Рунета к негативным внешним воздействиям. План учений утверждает Минцифры совместно с ФСБ, ФСО, Минобороны, а также МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.